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Если россия не оплатит "чек" восстановления Украины, победа не будет полной, - Стефанчук

Если россия не оплатит "чек" восстановления Украины, победа не будет полной, - Стефанчук

Киев • УНН

 • 155784 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью швейцарской радиокомпании RSI заявил, если россия не оплатит "чек" восстановления Украины, победа не будет полной. Об этом информирует УНН.

Подробности

Председатель Верховной Рады заметил, что любая война когда-то завершается, и перед страной стоит самый главный вопрос — восстановления. Поэтому для Украины сегодня важно определить принципы, по которым будет восстанавливаться государство.

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"И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа — остановки разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет презентован завтра" , — рассказал Руслан Стефанчук и добавил, что это не совсем завершенный план, но это та точка, "от которой мы начинаем вести серьезный и конкретный разговор с нашими партнерами и нашими друзьями по восстановлению Украины".

Стефанчук отметил, что международному сообществу будет презентовано 15 основных национальных программ и будет ценным услышать мнение партнеров по этому плану: США, ЕС, Великобритании, Японии и других стран, которые рассмотрят этот план и начнут дискуссию с его дальнейшего развития.

Напомним

Украина завтра представит у Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

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