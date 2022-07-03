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Якщо росія не оплатить "чек" відбудови України, перемога не буде повною,- Стефанчук

Якщо росія не оплатить "чек" відбудови України, перемога не буде повною,- Стефанчук

Київ • УНН

 • 155788 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю швейцарській радіокомпанії RSI заявив, якщо росія не оплатить "чек" відбудови України, перемога не буде повною. Про це інформує УНН.

Деталі

Голова Верховної Ради зауважив, що будь-яка війна колись завершується, і перед країною постає найголовніше питання — відбудови. Тому для України сьогодні важливо визначити ті принципи, за якими буде відбудовуватися держава.

Цитата

"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а і як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи — зупинення руйнації України, відновлення та реновація України, які закладені в плані, що буде презентований завтра", — розповів Руслан Стефанчук та додав, що це не зовсім завершений план, але це та точка, "від якої ми починаємо вести серйозну і конкретну розмову із нашими партнерами та нашими друзями щодо відбудови України".

Стефанчук зауважив, що міжнародній спільноті буде презентовано 15 основних національних програм і буде цінним почути думку партнерів щодо цього плану: США, ЄС, Великої Британії, Японії та інших країн, які розглянуть цей план і почнуть дискусію з його подальшого розвитку.

Нагадаємо

Україна завтра представить у Лугано національний погляд на відбудову країни.

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