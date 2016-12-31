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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Каким мир запомнит 2016 год: обзор

Киев • УНН

 • 15521 просмотра

Несомненно 2016 год запомнится всему миру рядом довольно неоднозначных событий, которые еще будут иметь продолжение.

УНН решил собрать 10 самых важных событий, которые всколыхнули весь мир.

1. Встреча Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла

Раскол христианской церкви произошел в 1054 году, после чего окончательно она разделилась на Римско-католическую церковь и Православную. Встреча глав РПЦ и Святого престола, как утверждают историки, первая с 1054-го года, когда произошел раскол единой христианской церкви на восточную и западную ветви. Первая в истории встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска состоялась 12 февраля в международном аэропорту Гаваны.

2. Теракты в Ницце и Брюсселе

В 2016 году состоялся ряд террористических актов по всему миру за которые взяла ответственность террористическая организация "Исламское государство". Больше всего мировое сообщество шокировали теракты в Ницце и Брюсселе, потому что они произошли там, где их ожидали меньше всего.

Так, в городе Ницца 14 июля был совершен теракт. Неизвестные лица на грузовике белого цвета врезались в толпу людей, которые любовались салютом с знаменитой Английской набережной, поскольку в городе отмечался Национальный праздник. Машина проехала сквозь толпу несколько сотен метров, а затем террорист открыл стрельбу. Количество жертв теракта в Ницце достигло 86 человек.

22 марта в Брюсселе произошла серия терактов в аэропорту и метро, ответственность за которые также взяла на себя группировка "Исламское государство". Среди раненых были иностранцы, а также представители силовых структур. В результате терактов в аэропорту и в метрополитене Брюсселя погиб 31 человек, еще не менее 260 получили ранения.

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3. Перезагрузка отношений между США и Кубой

Президент США Барак Обама 20 марта совершил двухдневный визит на Кубу, который назвали историческим. Это был первый визит главы Белого дома в соседнее государство с 1928 года. В 2002 году на Кубе побывал экс-президент Джимми Картер. Кубинские лидеры за последние десятилетия посещали США неоднократно, но только для участия в сессиях Генассамблеи ООН.

В течение последних трех лет стороны неустанно работали над улучшением отношений. В декабре 2014 г. США и Куба объявили об их нормализации. В июле прошлого года Вашингтон и Гавана обменялись посольствами, однако полностью отменить ограничения на экономические и гуманитарные контакты с Кубой имеет право только Конгресс, контролируемый республиканцами, которые пока против такого шага. Дипломатические отношения между странами были прерваны более 50 лет после революции на Кубе, когда Фидель Кастро национализировал и конфисковал собственность американских граждан и получил в ответ торговое эмбарго.

4. Панамагейт

В апреле международный консорциум журналистских расследований опубликовал доклад об оффшорах, базой для которых стали 11,5 млн "панамских документов". В самой компании Mossack Fonseca назвали "слив" данных с ее почтовых серверов "уголовным преступлением".

В результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca в СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и уклонению от налогов. В частности, речь шла о президенте России Владимире Путине, премьер-министре Исландии Сигмундуре Гюннлейгссоне, который был вынужден из-за массовых беспорядков уйти в отставку, премьере Грузии Бидзине Иванишвили, президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, президенте Украины Петре Порошенко, президенте Аргентины Маурисио Макри, тогдашнем премьере Великобритании Джеймсе Кэмероне.

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5. Выход Великобритании из ЕС

Brexit сломал все каноны о целостности Европейского Союза. Хотя вопрос о выходе Великобритании из ЕС неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями. Однако именно 23 июня 2016 года в стране состоялся референдум. Сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу на референдуме, преодолев барьер в 16,7 млн голосов избирателей. 51,9% жителей проголосовали за выход из Европейского Союза.

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6. Допингскандал на Олимпиаде в Рио

Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские легкоатлеты не могли участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

При этом еще в ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовало Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Рио.

Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России после получения от Всемирного антидопингового агентства дополнительной информации об именах 35 российских паралимпийцев, у которых исчезли образцы с положительными пробами.

7. Неудачный государственный переворот в Турции

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Группа военных захватила аэропорт Ататюрк, мост через Босфор и государственную телерадиокомпанию TRT. Президент страны Реджеп Эрдоган на тот момент находился в Измире и не успел прилететь в Стамбул или Анкару, где начались бои. Мятежные военные использовали танки и по крайней мере один вертолет, чтобы подавить сопротивление. Им противостояла полиция и спецслужбы.

На время противостояния все социальные сети в стране были заблокированы, Интернет работал с перебоями. О захвате власти мятежники объявляли с центрального телеканала.

Премьер-министр Бинали Йылдырым и президент Реджеп Эрдоган призвали сограждан выйти на улицу, чтобы побороть переворот. Жители останавливали танки и разоружали военных, в отдельных случаях происходили перестрелки. Около трех часов ночи турецкие власти заявили, что попытку переворота удалось предотвратить. В результате попытки военного переворота погибли около 265 человек.

В организации переворота власти Турции обвинили исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, который сейчас проживает в Соединенных Штатах. Гюлен в свою очередь причастность к событиям в Турции опроверг и заявил, что осуждает попытку военного переворота.

После переворота в стране прошла волна арестов среди государственных служащих, правоохранителей, военных, преподавателей, журналистов.

Уже 27 декабря в Стамбуле начался первый судебный процесс, судебные слушания начались в отношении 29 полицейских.

8. Избрание президентом США Дональда Трампа

Один из самых неординарных кандидатов в президенты республиканец, миллиардер Дональд Трамп обошел оппонентку Хиллари Клинтон и выиграл президентские гонки. Победа Дональда Трампа может серьезно повлиять на отношения США с остальным миром в ряде ключевых внешнеполитических аспектов. Политик не раз достаточно резко критиковал НАТО, заявлял о пересмотре отношений с Россией, говорил о расторжении ядерной сделки с Ираном. Однако политик славится своими популистскими заявлениями, поэтому только 2017 год покажет, каким курсом пойдет Д.Трамп и какие это будет иметь последствия для международного сообщества.

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9. Боевые действия в сирийском Алеппо

Бои за Алеппо между войсками Башара Асада и сирийской оппозицией продолжались более 4 лет. И лишь в конце декабря, после ожесточенных боев, город покинули последние повстанцы. Незначительные силы сопротивления остались только на окраинах.

До войны там проживало около 2 млн жителей, однако за годы противостояния оппозиции и правительственных войск Б.Асада, особенно после того как в войну вмешалась Россия, интенсивность боевых действий возросла и это привело к гуманитарной катастрофе. Каждый день из-за обстрелов гибли десятки мирных жителей. В декабре ситуация так осложнилась, что жители Алеппо стали записывать видеообращения ко всему миру с просьбой о помощи. 23 декабря МККК сообщил, что недельная операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо была завершена.

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10. Колумбия подписала мирное соглашение с ФАРК

Нижняя палата конгресса Колумбии 1 декабря ратифицировала мирный договор с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК). За договор с ФАРК, который должен положить конец войне, которая длилась более 50 лет, проголосовали 130 депутатов.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо подписали второе мировое соглашение 24 ноября.
Первое соглашение было заключено в конце сентября. За этим последовал референдум, на котором большинство жителей страны проголосовали против мирного соглашения.

После одобрения соглашения в ФАРК есть шесть месяцев на то, чтобы отказаться от использования оружия и сформировать политическую партию, которая могла бы участвовать в выборах 2018 года.

Группировка также обещала выплатить компенсации пострадавшим от войны. Для этого ФАРК согласилась отдать свои активы. По данным властей, ФАРК владеет большими участками земли, фермерскими хозяйствами, строительными компаниями и магазинами.

За достижение перемирия с ФАРК президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он обещал передать 975 тысяч долларов жертвам конфликта с группировкой.

Вооруженное крыло Коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война. До 2002 года численность ФАРК достигала 200 тысяч человек, а движение контролировало треть страны. Мирные переговоры начались в 2012 году.

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