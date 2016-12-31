Каким мир запомнит 2016 год: обзор

УНН решил собрать 10 самых важных событий, которые всколыхнули весь мир.

1. Встреча Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла

Раскол христианской церкви произошел в 1054 году, после чего окончательно она разделилась на Римско-католическую церковь и Православную. Встреча глав РПЦ и Святого престола, как утверждают историки, первая с 1054-го года, когда произошел раскол единой христианской церкви на восточную и западную ветви. Первая в истории встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска состоялась 12 февраля в международном аэропорту Гаваны.

2. Теракты в Ницце и Брюсселе

В 2016 году состоялся ряд террористических актов по всему миру за которые взяла ответственность террористическая организация "Исламское государство". Больше всего мировое сообщество шокировали теракты в Ницце и Брюсселе, потому что они произошли там, где их ожидали меньше всего.

Так, в городе Ницца 14 июля был совершен теракт. Неизвестные лица на грузовике белого цвета врезались в толпу людей, которые любовались салютом с знаменитой Английской набережной, поскольку в городе отмечался Национальный праздник. Машина проехала сквозь толпу несколько сотен метров, а затем террорист открыл стрельбу. Количество жертв теракта в Ницце достигло 86 человек.

22 марта в Брюсселе произошла серия терактов в аэропорту и метро, ответственность за которые также взяла на себя группировка "Исламское государство". Среди раненых были иностранцы, а также представители силовых структур. В результате терактов в аэропорту и в метрополитене Брюсселя погиб 31 человек, еще не менее 260 получили ранения.

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3. Перезагрузка отношений между США и Кубой

Президент США Барак Обама 20 марта совершил двухдневный визит на Кубу, который назвали историческим. Это был первый визит главы Белого дома в соседнее государство с 1928 года. В 2002 году на Кубе побывал экс-президент Джимми Картер. Кубинские лидеры за последние десятилетия посещали США неоднократно, но только для участия в сессиях Генассамблеи ООН.

В течение последних трех лет стороны неустанно работали над улучшением отношений. В декабре 2014 г. США и Куба объявили об их нормализации. В июле прошлого года Вашингтон и Гавана обменялись посольствами, однако полностью отменить ограничения на экономические и гуманитарные контакты с Кубой имеет право только Конгресс, контролируемый республиканцами, которые пока против такого шага. Дипломатические отношения между странами были прерваны более 50 лет после революции на Кубе, когда Фидель Кастро национализировал и конфисковал собственность американских граждан и получил в ответ торговое эмбарго.

4. Панамагейт

В апреле международный консорциум журналистских расследований опубликовал доклад об оффшорах, базой для которых стали 11,5 млн "панамских документов". В самой компании Mossack Fonseca назвали "слив" данных с ее почтовых серверов "уголовным преступлением".

В результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca в СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и уклонению от налогов. В частности, речь шла о президенте России Владимире Путине, премьер-министре Исландии Сигмундуре Гюннлейгссоне, который был вынужден из-за массовых беспорядков уйти в отставку, премьере Грузии Бидзине Иванишвили, президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, президенте Украины Петре Порошенко, президенте Аргентины Маурисио Макри, тогдашнем премьере Великобритании Джеймсе Кэмероне.

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5. Выход Великобритании из ЕС

Brexit сломал все каноны о целостности Европейского Союза. Хотя вопрос о выходе Великобритании из ЕС неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями. Однако именно 23 июня 2016 года в стране состоялся референдум. Сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу на референдуме, преодолев барьер в 16,7 млн голосов избирателей. 51,9% жителей проголосовали за выход из Европейского Союза.

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6. Допингскандал на Олимпиаде в Рио

Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские легкоатлеты не могли участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

При этом еще в ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовало Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Рио.

Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России после получения от Всемирного антидопингового агентства дополнительной информации об именах 35 российских паралимпийцев, у которых исчезли образцы с положительными пробами.

7. Неудачный государственный переворот в Турции

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Группа военных захватила аэропорт Ататюрк, мост через Босфор и государственную телерадиокомпанию TRT. Президент страны Реджеп Эрдоган на тот момент находился в Измире и не успел прилететь в Стамбул или Анкару, где начались бои. Мятежные военные использовали танки и по крайней мере один вертолет, чтобы подавить сопротивление. Им противостояла полиция и спецслужбы.

На время противостояния все социальные сети в стране были заблокированы, Интернет работал с перебоями. О захвате власти мятежники объявляли с центрального телеканала.

Премьер-министр Бинали Йылдырым и президент Реджеп Эрдоган призвали сограждан выйти на улицу, чтобы побороть переворот. Жители останавливали танки и разоружали военных, в отдельных случаях происходили перестрелки. Около трех часов ночи турецкие власти заявили, что попытку переворота удалось предотвратить. В результате попытки военного переворота погибли около 265 человек.

В организации переворота власти Турции обвинили исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, который сейчас проживает в Соединенных Штатах. Гюлен в свою очередь причастность к событиям в Турции опроверг и заявил, что осуждает попытку военного переворота.

После переворота в стране прошла волна арестов среди государственных служащих, правоохранителей, военных, преподавателей, журналистов.

Уже 27 декабря в Стамбуле начался первый судебный процесс, судебные слушания начались в отношении 29 полицейских.

8. Избрание президентом США Дональда Трампа

Один из самых неординарных кандидатов в президенты республиканец, миллиардер Дональд Трамп обошел оппонентку Хиллари Клинтон и выиграл президентские гонки. Победа Дональда Трампа может серьезно повлиять на отношения США с остальным миром в ряде ключевых внешнеполитических аспектов. Политик не раз достаточно резко критиковал НАТО, заявлял о пересмотре отношений с Россией, говорил о расторжении ядерной сделки с Ираном. Однако политик славится своими популистскими заявлениями, поэтому только 2017 год покажет, каким курсом пойдет Д.Трамп и какие это будет иметь последствия для международного сообщества.

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9. Боевые действия в сирийском Алеппо

Бои за Алеппо между войсками Башара Асада и сирийской оппозицией продолжались более 4 лет. И лишь в конце декабря, после ожесточенных боев, город покинули последние повстанцы. Незначительные силы сопротивления остались только на окраинах.

До войны там проживало около 2 млн жителей, однако за годы противостояния оппозиции и правительственных войск Б.Асада, особенно после того как в войну вмешалась Россия, интенсивность боевых действий возросла и это привело к гуманитарной катастрофе. Каждый день из-за обстрелов гибли десятки мирных жителей. В декабре ситуация так осложнилась, что жители Алеппо стали записывать видеообращения ко всему миру с просьбой о помощи. 23 декабря МККК сообщил, что недельная операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо была завершена.

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10. Колумбия подписала мирное соглашение с ФАРК

Нижняя палата конгресса Колумбии 1 декабря ратифицировала мирный договор с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК). За договор с ФАРК, который должен положить конец войне, которая длилась более 50 лет, проголосовали 130 депутатов.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо подписали второе мировое соглашение 24 ноября.

Первое соглашение было заключено в конце сентября. За этим последовал референдум, на котором большинство жителей страны проголосовали против мирного соглашения.

После одобрения соглашения в ФАРК есть шесть месяцев на то, чтобы отказаться от использования оружия и сформировать политическую партию, которая могла бы участвовать в выборах 2018 года.

Группировка также обещала выплатить компенсации пострадавшим от войны. Для этого ФАРК согласилась отдать свои активы. По данным властей, ФАРК владеет большими участками земли, фермерскими хозяйствами, строительными компаниями и магазинами.

За достижение перемирия с ФАРК президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он обещал передать 975 тысяч долларов жертвам конфликта с группировкой.

Вооруженное крыло Коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война. До 2002 года численность ФАРК достигала 200 тысяч человек, а движение контролировало треть страны. Мирные переговоры начались в 2012 году.