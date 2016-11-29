Как менялась статистика заболеваний раком простаты у мужчин в течение 2013-2016 годов в различных регионах страны

Так, исходя из полученных данных, можно констатировать следующее: в течение 9 месяцев 2013 года наибольшее количество случаев рака простаты было зарегистрировано в Херсонской области - 283 случая.

За 9 месяцев 2015 года и 9 месяцев 2016 года наибольшее количество больных было выявлено в Запорожской области - 237 и 240 случаев соответственно.

Итак, Житомирская область: 9 месяцев 2013 - 136 случаев, 9 месяцев 2015 - 122 случая, 9 месяцев 2016 - 122 случая.

Винницкая область: 9 месяцев 2013 - 170 случаев, 9 месяцев 2015 - 163 случая, 9 месяцев 2016 - 175 случаев.

Ивано-Франковская область: 9 месяцев 2013 - 134 случая, 9 месяцев 2015 - 133 случая, 9 месяцев 2016 - 171 случай.

Сумская область: 9 месяцев 2013 - 118 случаев, 9 месяцев 2015 - 160 случаев, 9 месяцев 2016 - 146 случаев.

Тернопольская область 9 месяцев 2013 - 146 случаев, 9 месяцев 2015 - 127 случаев, 9 месяцев 2016 - 115 случаев.

Закарпатская область: 9 месяцев 2013 - 127 случаев, 9 месяцев 2015 - 104 случая, 9 месяцев 2016 - 80 случаев.

Запорожская область: 9 месяцев 2013 - 202 случая, 9 месяцев 2015 - 237 случаев, 9 месяцев 2016 - 240 случаев.

Николаевская область: 9 месяцев 2013 - 189 случаев, 9 месяцев 2015 - 153 случая, 9 месяцев 2016 - 143 случая.

Полтавская область: 9 месяцев 2013 - 160 случаев, 9 месяцев 2015 - 151 случай, 9 месяцев 2016 - 176 случаев.

Херсонская область: 9 месяцев 2013 - 283 случая, 9 месяцев 2015 - 213 случаев, 9 месяцев 2016 - 196 случаев

Хмельницкая область: 9 месяцев 2013 - 186 случаев, 9 месяцев 2015 - 191 случай, 9 месяцев 2016 - 159 случаев.

Волынская область: 9 месяцев 2013 - 130 случаев, 9 месяцев 2015 - 123 случая, 9 месяцев 2016 - 106 случаев.

Луганская область 9 месяцев 2013 - данные отсутствуют, 9 месяцев 2015 - 36 случаев, 9 месяцев 2016 - 56 случаев.

Добавим, что в ДОУ Донецкой ОГА в ответ на запрос УНН предоставили информацию о количестве зарегистрированных случаев заболевания раком простаты в 2015 году - 203 случая, при этом пояснив, что данные о злокачественные заболевания в регионе официально собираются раз в год в соответствии с приказом МЗ Украины от 7 апреля 2006 года.

По количеству зарегистрированных случаев заболевания раком простаты в 2013 года, в департаменте Донецкой ОГА объяснили, что соответствующая информация осталась в областном центре медицинской статистики в городе Донецк на территориях, временно неподконтрольных украинской власти.

Всего, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

В Украине в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. мужчин.

Напомним, как сообщал УНН, по словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко" Евгения Гирагосова, с подозрениями на онкозаболевания украинские мужчины часто обращаются в больницы поздно .

"Мужчины поздно обращаются с заболеванием простаты. Ведь есть, например, бессимптомные формы, есть нарушение мочеиспускания или некоторая боль, которую мужчины обычно терпят и не обращают на нее внимание. В связи с этим мужчины часто поздно обращаются к врачу, чаще всего приписывая негативные симптомы аденоме простаты. И соответственно, что тогда врач уже диагностирует запущенные формы опухолей, лечить которые гораздо сложнее ", - рассказал он.

При этом врач отметил, что рак простаты является излечимым. А в случае получения своевременного и качественного лечения, мужчины не теряют своего здоровья.

Так, израильский известный врач Эял Фенинг, например, заявил, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной .

Единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко" .

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом заключается в том, что он работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного.

Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.