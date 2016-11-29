Як змінювалася статистика захворювань на рак простати у чоловіків протягом 2013-2016 років у різних регіонах країни

Так, виходячи із отриманих даних, можна констатувати наступне: протягом 9 місяців 2013 року найбільшу кількість випадків раку простати було зареєстровано у Херсонській області – 283 випадки.

Протягом 9 місяців 2015 року та 9 місяців 2016 року найбільшу кількість хворих було виявлено у Запорізькій області – 237 та 240 випадків відповідно.

Отже, Житомирська область: 9 місяців 2013 – 136 випадків, 9 місяців 2015 – 122 випадки, 9 місяців 2016 – 122 випадки.

Вінницька область: 9 місяців 2013 – 170 випадків, 9 місяців 2015 – 163 випадки, 9 місяців 2016 – 175 випадків.

Івано-Франківська область: 9 місяців 2013 – 134 випадки, 9 місяців 2015 – 133 випадки, 9 місяців 2016 – 171 випадок.

Сумська область: 9 місяців 2013 – 118 випадків, 9 місяців 2015 – 160 випадків, 9 місяців 2016 – 146 випадків.

Тернопільська область: 9 місяців 2013 – 146 випадків, 9 місяців 2015 – 127 випадків, 9 місяців 2016 – 115 випадків.

Закарпатська область: 9 місяців 2013 – 127 випадків, 9 місяців 2015 – 104 випадки, 9 місяців 2016 – 80 випадків.

Запорізька область: 9 місяців 2013 – 202 випадки, 9 місяців 2015 – 237 випадків, 9 місяців 2016 – 240 випадків.

Миколаївська область: 9 місяців 2013 – 189 випадків, 9 місяців 2015 – 153 випадки, 9 місяців 2016 – 143 випадки.

Полтавська область: 9 місяців 2013 – 160 випадків, 9 місяців 2015 – 151 випадок, 9 місяців 2016 – 176 випадків.

Херсонська область: 9 місяців 2013 – 283 випадки, 9 місяців 2015 – 213 випадків, 9 місяців 2016 – 196 випадків

Хмельницька область: 9 місяців 2013 – 186 випадків, 9 місяців 2015 – 191 випадок, 9 місяців 2016 – 159 випадків.

Волинська область: 9 місяців 2013 – 130 випадків, 9 місяців 2015 – 123 випадки, 9 місяців 2016 – 106 випадків.

Луганська область: 9 місяців 2013 – дані відсутні, 9 місяців 2015 – 36 випадків, 9 місяців 2016 – 56 випадків.

Додамо, що у ДОЗ Донецької ОДА у відповідь на запит УНН надали інформацію щодо кількості зареєстрованих випадків захворювання на рак простати у 2015 році – 203 випадки, при цьому пояснивши, що дані про злоякісні захворювання у регіоні офіційно збираються раз на рік відповідно до наказу МОЗ України від 7 квітня 2006 року.

Щодо кількості зареєстрованих випадків захворювання на рак простати у 2013 року, у департаменті Донецької ОДА пояснили, що відповідна інформація залишилася у обласному центрі медичної статистики у місті Донецьк на територіях, тимчасово непідконтрольних українській владі.

Загалом, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

В Україні у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. чоловіків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко” Євгена Гірагосова, із підозрами на онкозахворювання українські чоловіки часто звертаються до лікарень запізно.

“Чоловіки пізно звертаються із захворюванням простати. Адже є, наприклад, безсимптомні форми, є порушення сечовипускання чи певний біль, який чоловіки зазвичай терплять і не звертають на нього увагу. У зв’язку з цим чоловіки часто запізно звертаються до лікаря, частіше всього приписуючи негативні симптоми аденомі простати. І відповідно, що тоді лікар уже діагностує запущені форми пухлин, лікувати які набагато складніше”, — розповів він.

При цьому лікар наголосив на тому, що рак простати є виліковним. А у випадку отримання вчасного та якісного лікування, чоловіки не втрачають свого здоров’я.

Так, ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, заявив, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

Єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем полягає в тому, що він працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого.

Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.