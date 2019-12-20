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Как заработать на депозите в банке

Как заработать на депозите в банке

Киев  •  УНН

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Депозитные вклады остаются самым доступным методом вложения средств в Украине. Пять лет назад украинская банковская система серьезно пошатнулась, но большинству банков удалось завоевать доверие вкладчиков. На момент апреля 2019 года депозит населения составлял почти 511 млрд гривен, эта цифра продолжает расти.

Выгоден ли депозит в 2019 году

В среднем сумма депозитных доходов зависит от надежности банка, впрочем, существуют некоторые другие факторы. Надо понимать, что завышенные проценты по вкладам для населения могут свидетельствовать о неликвидности банка, а это значит, что надежность вклада может оказаться под угрозой.

Стабильный банк - это место, где вкладчик сохраняет свои средства, а сумма дохода зависит не только от годового процента, но и от срока вклада. Например, при среднем проценте на уровне 15% годовых вкладчик получит в конце срока более чем 6000 гривен при размере депозита в 50 000 гривен. Также надо учитывать налоги и военный сбор.

Конечно, чем больше срок вклада и большая сумма, доход будет выше. Различные банки предлагают множество депозитных продуктов, но не стоит обольщаться высоким процентом. Средний процент по Украине составляет от 14 до 17 процентов годовых, при этом существует возможность выбрать собственную депозитную программу на срок от одного месяца с возможностью продления.

Также надо помнить, что некоторые банки предоставляют возможность ежемесячного получения процента, но есть и такие, которые предлагают пользоваться депозитои только в конце срока вклада. Если же выбрать депозит с возможностью капитализации, процент значительно возрастет, но средства можно будет снять только в конце указанного срока, но и процент начисляется по сложной схеме.

Любой банк будет рассчитывать процентную ставку, исходя не только из суммы и срока хранения, может учитываться предоставление возможности пополнять счет, но это обычно не работает в депозитах с высокой ставкой. Также важно учитывать валюту депозита. Так, депозиты в гривне приносят большую прибыль, чем евровые и долларовые депозиты. Впрочем, инфляционные риски для вкладов в гривне также выше.

При выборе банка, в котором будет храниться депозит, важно учитывать, чтобы учреждение было участником Фонда гарантирования вкладов для населения. Следует внимательно изучать условия договора. Существуют ситуации, когда вкладчик может не забрать средства в конце срока, тогда банк может автоматически продлить действие договора, а может оставить хранить средства под достаточно символические проценты, не очень выгодные для вкладчика.

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