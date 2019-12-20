Як заробити на депозиті в банку

Чи вигідний депозит у 2019 році

У середньому сума депозитних доходів залежить від надійності банку, утім, існують деякі інші фактори. Треба розуміти, що завищені відсотки за депозитними вкладами для населення можуть свідчити про неліквідність банку, а це означає, що надійність вкладу може виявитись під загрозою.

Стабільний банк — це місце, де вкладник зберігає свої кошти, а сума доходу залежить не тільки від річного відсотка, а й від терміну вкладу. Наприклад, при середньому відсотку на рівні 15% річних вкладник отримає в кінці терміну більш ніж 6000 гривень при розмірі депозиту в 50 000 гривень. Також треба враховувати податки та військовий збір.

Звісно, чим більший термін вкладу та більша сума, дохід буде вищий. Різні банки пропонують безліч депозитних продуктів, але не варто спокушатись високим відсотком. Середній відсоток по Україні становить від 14 до 17 відсотків річних, при цьому існує можливість обрати власну депозитну програму на термін від одного місяця з можливістю продовження.

Також треба пам'ятати, що деякі банки надають можливість щомісячного отримання відсотку, але є й такі, що пропонують користуватись депозитом тільки в кінці терміну вкладу. Якщо ж обрати депозит з можливістю капіталізації, відсоток значно зросте, але кошти можна буде вилучити лише в кінці означеного терміну, але й відсоток нараховується за складнішою схемою.

Будь-який банк буде розраховувати відсоткову ставку, виходячи не тільки з суми та терміну зберігання, може враховуватись надання можливості поповнювати рахунок, але це зазвичай не працює в депозитах з високою ставкою. Також важливо враховувати валюту депозиту. Так, депозити в гривні приносять більший прибуток, аніж єврові та доларові депозити. Утім, інфляційні ризики для вкладів в гривні також вищі.

При виборі банку, в якому буде зберігатися депозит, важливо враховувати, аби установа була учасником Фонду гарантування вкладів для населення. Слід уважно вивчати умови договору. Існують ситуації, коли вкладник може не забрати кошти в кінці терміну, тоді банк може автоматично продовжити дію договору, а може залишити зберігати кошти під досить символічні відсотки, не дуже вигідні для вкладника.