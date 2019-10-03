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Как оформить субсидию онлайн: в Минсоцполитики дали пошаговую инструкцию

Киев • УНН

 • 31041 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. С приближением отопительного сезона Министерство социальной политики получает все больше вопросов от общественности по теме субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим в ведомстве подготовили пошаговую инструкцию как оформить субсидию через Интернет, передает УНН.

Как оформить субсидию онлайн: в Минсоцполитики дали пошаговую инструкцию

“В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг”, — подчеркивает министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Более того, сегодня оформить субсидию можно даже через Интернет.

Для этого нужно:

1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины https://www.msp.gov.ua/ в рубрику “Э-сервисы”

2. В рубрике “Э-сервисы” выбираем “Субсидии”

3. Нас автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, Заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации/входа

Шаг 1

В случае избрания “регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью” и “регистрация или вход с идентификацией BankID”, представление и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания “регистрация или вход по адресу электронной почты” указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Шаг 2

— После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:
— Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделения банка),
— Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Шаг 3

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.

Результат

В результате на электронный адрес придет сообщение:

1) ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Его номер — 1111111111111.
На всякий случай сохраните его.

2) Будет рассматривать заявление именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

3) В случае, если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

4) В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.

5) К этому письму также будут приложены копии поданных вами документов.

Напомним, субсидии украинцам будут предоставлять по-новому.

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