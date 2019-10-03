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Як оформити субсидію онлайн: у Мінсоцполітики дали покрокову інструкцію

Київ • УНН

 • 31041 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Із наближенням опалювального сезону Міністерство соціальної політики отримує все більше запитань від громадськості щодо теми субсидій на житлово-комунальні послуги. У зв'язку з цим у відомстві підготували покрокову інструкцію як оформити субсидію через мережу Інтернет, передає УНН.

Як оформити субсидію онлайн: у Мінсоцполітики дали покрокову інструкцію

“У проекті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг”, — підкреслює міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

Більше того, сьогодні оформити субсидію можна навіть через мережу Інтернет.

Для цього потрібно:

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України https://www.msp.gov.ua/ у рубрику “Е-Сервіси”

2. У рубриці “Е-Сервіси” обираємо “Субсидії”

3. Нас автоматично переводить на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу

Крок 1

У разі обрання “реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом” та “реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID”, подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання “реєстрація або вхід за адресою електронної пошти” зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

Крок 2

— Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:
— Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),
— Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії

Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

Результат

У результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

1) вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер — 1111111111111.
Про всяк випадок збережіть його.

2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4) Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5) До цього листа також додані копії поданих вами документів.

Нагадаємо, субсидії українцям надаватимуть по-новому.

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