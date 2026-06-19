Я не большой поклонник Украины, кроме их женщин - Трамп

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является большим поклонником Украины, за исключением украинских женщин. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

В материале издания, посвященном новой книге журналистов издания, авторы собрали свидетельства, интервью и детали работы администрации Трампа.

Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают Мисс Вселенная