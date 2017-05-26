WOG откроет четыре новых АЗК, три из которых – в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Компания “Вест Ойл Груп” (входит в ГК WOG) объявила тендер на поиск подрядчика для проектирования трех АЗК в Киеве и одного в пригороде столицы. Об этом свидетельствует объявление, опубликованное на официальном сайте WOG, передает УНН.
В частности, компания намерена построить три комплекса в Киеве по адресам ул.Глубочицкая, 12, ул.Мельникова, 50, проспект Победы, 133 и один в Гостомеле (24 км автодороги Киев—Ковель).
“При разработке проектной документации применить проекты повторного использования WOG на здание операторной и навес над ТРК... Выдержать в проекте корпоративные стандарты WOG”, — говорится в требованиях тендера.
Напомним, ранее генеральный директор сети АЗК WOG С.Корецкий заявил, что до конца года компания планирует открыть 6 новых АЗК.