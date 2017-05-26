WOG відкриє чотири нових АЗК, три з яких - у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Компанія "Вест Ойл Груп" (входить у ГК WOG) оголосила тендер на пошук підрядника для проектування трьох АЗК в Києві і одного в передмісті столиці. Про це свідчить оголошення, опубліковане на офіційному сайті WOG, передає УНН.
Зокрема, компанія має намір побудувати три комплекси в Києві за адресами вул.Глибочицька, 12, вул.Мельникова, 50, проспект Перемоги, 133 і один в Гостомелі (24 км автодороги Київ-Ковель).
“При розробці проектної документації застосувати проекти повторного використання WOG на будівлю операторної і навіс над ТРК... Витримати в проекті корпоративні стандарти WOG”, — йдеться в вимогах тендера.
Нагадаємо, раніше генеральний директор мережі АЗК WOG С.Корецький заявив, що до кінця року компанія планує відкрити 6 нових АЗК.