WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Android и iOS с 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Пользователи iPhone с операционной системой iOS 8 (и выше), а также устройства на Android версии 2.3.7 (и выше) с 2020 года уже не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Dailymail, информирует УНН.
"С 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на операционной системе iOS 8 или более поздней версии, а также любое устройство Android версии 2.3.7 или более поздней версии уже не в смогут создать новые учетные записи WhatsApp или повторно подтвердить существующие аккаунты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер также не будет на всех устройствах с операционной системой Windows Phone с 31 декабря 2019 года, в тот же день, когда Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS.
"Если WhatsApp сейчас активен на устройстве iOS 8, вы сможете им пользоваться до 1 февраля 2020 года", - отметили разработчики.
Как сообщалось ранее, основатель Telegram призвал пользователей удалить с гаджетов WhatsApp.