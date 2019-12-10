WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Android и iOS с 2020 года

"С 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на операционной системе iOS 8 или более поздней версии, а также любое устройство Android версии 2.3.7 или более поздней версии уже не в смогут создать новые учетные записи WhatsApp или повторно подтвердить существующие аккаунты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мессенджер также не будет на всех устройствах с операционной системой Windows Phone с 31 декабря 2019 года, в тот же день, когда Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS.

"Если WhatsApp сейчас активен на устройстве iOS 8, вы сможете им пользоваться до 1 февраля 2020 года", - отметили разработчики.

Как сообщалось ранее, основатель Telegram призвал пользователей удалить с гаджетов WhatsApp.