WhatsApp перестане працювати у мільйонів користувачів Android та iOS з 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Користувачі iPhone з операційною системою iOS 8 (і вище), а також пристрої на Android версії 2.3.7 (і вище) з 2020 року вже не зможуть створювати нові акаунти в месенджері WhatsApp. Про це повідомляє Dailymail, інформує УНН.
"З 1 лютого 2020 року будь-який iPhone, що працює на операційній системі iOS 8 або новішої версії, а також будь-який пристрій Android із версією 2.3.7 або новішої версії вже не в зможуть створити нові облікові записи WhatsApp або повторно підтвердити існуючі акаунти", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що месенджер також не працюватиме на всіх пристроях з операційною системою Windows Phone з 31 грудня 2019 року, в той же день, коли Microsoft припиняє підтримку Windows 10 Mobile OS.
"Якщо WhatsApp зараз активний на вашому пристрої iOS 8, ви зможете ним користуватися до 1 лютого 2020 року", - зазначили розробники.
Як повідомлялося раніше, засновник Telegram закликав користувачів видалити з ґаджетів WhatsApp.