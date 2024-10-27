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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Washington Post: Илон Маск работал в США нелегально в 1990-х годах

Washington Post: Илон Маск работал в США нелегально в 1990-х годах

Киев  •  УНН

13:51 • 299 просмотра

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Washington Post сообщила о нелегальной работе Маска в США в 1995-1997 годах вместо учебы в Стэнфорде. Миллиардер создал компанию Zip2, не имея действительного разрешения на работу.

Газета Washington Post сообщила, что миллиардер и бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск в течение короткого периода в 1990-х годах работал в Соединенных Штатах нелегально, пишет УНН.

Издание сообщает, что Маск прибыл в Пало-Альто, Калифорния, в 1995 году, чтобы поступить в Стэнфордский университет, но так и не поступил в аспирантуру. Вместо этого он создал компанию по разработке программного обеспечения Zip2, которая была продана в 1999 году примерно за 300 миллионов долларов.

Двое экспертов по иммиграционному праву заявили, что Маску необходимо было пройти полный курс обучения, чтобы сохранить действительное разрешение на работу в качестве студента.

Маск не ответил на запросы о комментариях, отправленные четырем его компаниям — SpaceX, Tesla, социальной медиа-компании X и The Boring Company, — а также адвокату Маска Алексу Спиро.

Маск в подкасте 2020 года, цитируемом Post, сказал: "Я был там легально, но я должен был заниматься студенческой работой. Мне разрешили заниматься какой-то работой, поддерживать что угодно".

Газета Washington Post сослалась на двух бывших коллег Маска, которые вспомнили, что Маск получил разрешение на работу в США примерно в 1997 году.

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Напомним

Маск поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, которые назначены на 5 ноября.

Трамп известен своей жесткой антимигратской позиций, он заявляет, что мигранты это преступники отбирающие роботу у американцев. Во время своего президентства 2017-2021 годов принял жесткие меры по сдерживанию легальной и нелегальной миграции. Он обещает самые масштабные усилия по депортации в истории США, если его переизберут.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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