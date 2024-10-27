Washington Post: Ілон Маск працював у США нелегально в 1990-х роках
Київ • УНН
Washington Post повідомила про нелегальну роботу Маска у США в 1995-1997 роках замість навчання в Стенфорді. Мільярдер створив компанію Zip2, не маючи дійсного дозволу на роботу.
Газета Washington Post повідомила, що мільярдер і бізнесмен південноафриканського походження Ілон Маск протягом короткого періоду в 1990-х роках працював у Сполучених Штатах нелегально, пише УНН.
Видання повідомляє, що Маск прибув у Пало-Альто, Каліфорнія, 1995 року, щоб вступити до Стенфордського університету, але так і не вступив до аспірантури. Натомість він створив компанію з розробки програмного забезпечення Zip2, яку було продано 1999 року приблизно за 300 мільйонів доларів.
Двоє експертів з імміграційного права заявили, що Маску необхідно було пройти повний курс навчання, щоб зберегти дійсний дозвіл на роботу як студенту.
Маск не відповів на запити про коментарі, надіслані чотирьом його компаніям - SpaceX, Tesla, соціальній медіа-компанії X і The Boring Company, - а також адвокату Маска Алексу Спіро.
Маск у подкасті 2020 року, процитованому Post, сказав: "Я був там легально, але я мав займатися студентською роботою. Мені дозволили займатися якоюсь роботою, підтримувати що завгодно".
Газета Washington Post послалася на двох колишніх колег Маска, які пригадали, що Маск дістав дозвіл на роботу у США приблизно 1997 року.
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Маск підтримав кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США, які призначено на 5 листопада.
Трамп відомий своєю жорсткою антимігратською позицією, він заявляє, що мігранти - це злочинці, які відбирають роботу в американців. Під час свого президентства 2017-2021 років вжив жорстких заходів зі стримування легальної та нелегальної міграції. Він обіцяє наймасштабніші зусилля з депортації в історії США, якщо його переоберуть.