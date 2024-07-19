Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил о "прилете" по жилому району, передает УНН.

"Прилет по жилому району", - сообщил Сенкевич.

Напомним

Как сообщал УНН, в городе Николаев был слышен звук взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете на Николаевщине. Призвали жителей Николаева идти срочно в укрытие.

На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.