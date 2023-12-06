Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА
Киев • УНН
Украинские силы перехватили и сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, что подтвердили региональные чиновники Николай Лукашук и Сергей Лысак.
На Днепропетровщине украинские военные сбили вражескую ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Вражескую ракету над Днепровским районом области сбили наши военные Воздушных Сил. Спасибо за круглосуточную защиту ЧВК "Восток"!
Эту информацию также подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вечером в Днепровском районе прогремел взрыв. То по вражеской цели работала наша ПВО. Защитники из ЧВК "Восток" сбили ракету. Спасибо, что оберегаете небо!
Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА
Украинские силы перехватили и сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, что подтвердили региональные чиновники Николай Лукашук и Сергей Лысак.
В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ
Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга.
Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов
Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.
В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира
Президент Гайаны Ирфан Али рассматривает недавние заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро относительно региона Эссекибо, как прямую угрозу суверенитету своей страны. Он заверил, что военные силы Гайаны находятся в повышенной готовности, но ожидает принятия мер от Совета Безопасности ООН. Венесуэла заявила о своих правах на богатый ресурсами регион Гайана, планируя начать разведку, несмотря на международные судебные разбирательства.
За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник
Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.
Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон
Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.
Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники
Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.
Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником
Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.
Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп
Украина собрала 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, и ожидается, что к концу сезона урожай превысит 80 миллионов тонн.
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.