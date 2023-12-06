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Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 15:48  •  6976 просмотра

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Украинские силы перехватили и сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, что подтвердили региональные чиновники Николай Лукашук и Сергей Лысак.

На Днепропетровщине украинские военные сбили вражескую ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Вражескую ракету над Днепровским районом области сбили наши военные Воздушных Сил. Спасибо за круглосуточную защиту ЧВК "Восток"! 

- сообщил Лукашук.

Эту информацию также подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером в Днепровском районе прогремел взрыв. То по вражеской цели работала наша ПВО. Защитники из ЧВК "Восток" сбили ракету. Спасибо, что оберегаете небо! 

- сообщил Лысак.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

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За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.

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Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.

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Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником

Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.

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Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.

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