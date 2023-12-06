Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.