Уличный грабитель в центре Киева сломал ногу при побеге

Происшествие произошло в центре столицы на улице Грушевского. В то время, когда киевлянин говорил по телефону, неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен.

Неподалеку находились полицейские, которые бросились на помощь мужчине и начали догонять грабителя. Увидев, что за ним бежит потерпевший, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу - и его догнали оперативники.

"Правоохранители выяснили, что грабитель - 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

"Правонарушитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавил Дуброва.

Напомним, под Одессой грабители в масках жестоко избили директора детдома.