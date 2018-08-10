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Вуличний грабіжник у центрі Києва зламав ногу при втечі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Зловмисник вихопив у киянина сумку із документами і грошима та при спробі втечі зламав ногу. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Вуличний грабіжник у центрі Києва зламав ногу при втечі

Подія сталася у центрі столиці на вулиці Грушевського. У той час, коли киянин говорив по телефону, невідомий схопив його сумку, яка лежала на лавці, і втік. У сумці, зі слів потерпілого, були документи та понад 10 тисяч гривень.

Неподалік перебували поліцейські, які кинулися на допомогу чоловіку та почали наздоганяти грабіжника. Побачивши, що за ним біжить потерпілий, чоловік забіг у під’їзд та стрибнув на вулицю з другого поверху. Під час падіння порушник зламав ногу - і його наздогнали оперативники.

"Правоохоронці з’ясували, що грабіжник - 33-річний місцевий мешканець, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Його затримали у порядку статті 208 КПК України", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

"Правопорушник через травму ноги перебуває в лікарні. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу", - додав Дуброва.

Нагадаємо, під Одесою грабіжники в масках жорстоко побили директора дитбудинку.

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