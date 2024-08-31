ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

31 августа 2024 года около 11:00 на Курском направлении украинские Воздушные силы успешно сбили российский беспилотный летательный аппарат «Орион». Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины, передает УНН.

Детали

«Орион» является средневысотным беспилотником большой продолжительности полета, состоящим на вооружении российской армии с 2020 года. По информации Воздушных сил, этот БпЛА используется для визуальной, радиолокационной и радиотехнической разведки, а также способен осуществлять длительное патрулирование в определенных районах.

Это событие в очередной раз подчеркивает эффективность украинских военных в противодействии российским беспилотным угрозам.

В пресс-службе говорят, что вес «Ориона» 1150 кг. Боевая нагрузка 200 кг. Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет «воздух-поверхность».

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