ЗСУ збили російський безпілотник "Оріон" на Курському напрямку
Київ • УНН
31 серпня 2024 року українські Повітряні сили збили російський БпЛА "Оріон" на Курському напрямку. Цей середньовисотний безпілотник використовується для розвідки та може нести до 200 кг бойового навантаження.
31 серпня 2024 року близько 11:00 на Курському напрямку українські Повітряні сили успішно збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон". Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України, передає УНН.
Деталі
"Оріон" є середньовисотним безпілотником великої тривалості польоту, що перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. За інформацією Повітряних сил, цей БпЛА використовується для візуальної, радіолокаційної та радіотехнічної розвідки, а також здатний здійснювати тривале патрулювання у визначених районах.
Ця подія вкотре підкреслює ефективність українських військових у протидії російським безпілотним загрозам.
У пресслужбі кажуть, що вага "Оріона" 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".
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