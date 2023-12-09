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ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 17:44  •  17287 просмотра

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На фронте за сутки состоялось 45 столкновений с противником. На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак врага, а на Авдеевском - 11.

В течение суток на фронте состоялось 45 боевых столкновений. В общем враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил  25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.  Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. 

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. 

На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников. 

На Шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. 

На Запорожском направлении Силы обороны отбили  3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области. 

Также Генштаб сообщил, что Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника 

- говорится в сводке Генштаба.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ЗСУ вразили два склади паливно-мастильних матеріалів ворога, на фронті за добу відбулось 45 зіткнень
Ukrainian Armed Forces destroyed two enemy fuel and lubricants depots, 45 clashes took place in the frontline over the last day
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ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

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