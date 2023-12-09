ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

В течение суток на фронте состоялось 45 боевых столкновений. В общем враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.

Также Генштаб сообщил, что Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.