ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений
Киев • УНН
На фронте за сутки состоялось 45 столкновений с противником. На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак врага, а на Авдеевском - 11.
В течение суток на фронте состоялось 45 боевых столкновений. В общем враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников.
На Шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.
Также Генштаб сообщил, что Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника
ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений
На фронте за сутки состоялось 45 столкновений с противником. На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 12 атак врага, а на Авдеевском - 11.
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