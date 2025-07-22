Вспышка сальмонеллеза на Львовщине: на лечении 75 человек, из них 9 детей

75 пациентов были госпитализированы в результате вспышки сальмонеллеза. Девять из них - дети. Продолжаются дальнейшие исследования, сообщили во Львовском областном ЦКПХ, передает УНН.

Детали

В КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" продолжают получать лечение 75 человек, из них 9 детей. От 6-ти выделена Salmonella enteritidis. Исследования продолжаются - говорится в сообщении.

Основные пути заражения сальмонеллой

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, которая чаще всего передается через несоблюдение гигиены и употребление зараженных продуктов. Возбудителем является бактерия Salmonella enteritidis, которая легко попадает в организм человека несколькими путями:

Пищевой путь

мясо и птица. Недостаточно прожаренное или проваренное мясо, особенно курятина - основной источник инфекции;

яйца. Сырые или слабо термически обработанные яйца могут содержать сальмонеллу внутри или на скорлупе;

молоко и молочные продукты. Особую опасность представляет непастеризованное молоко и изделия из него;

овощи и фрукты. В более редких случаях инфекцию переносят немытые или плохо вымытые продукты, загрязненные во время выращивания или хранения.

Водный путь

Заражение возможно при употреблении воды из непригодных источников, а также во время купания в загрязненных водоемах.

Контактно-бытовой путь

Бактерии могут попасть в организм через грязные руки или бытовые поверхности, загрязненные фекалиями носителя. Особенно это касается кухонных принадлежностей, полотенец, игрушек и предметов ухода за детьми.

Профилактика

Чтобы избежать заражения, важно соблюдать базовые правила гигиены - тщательно мыть руки после улицы, туалета, контакта с животными, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду и хорошо готовить пищу.