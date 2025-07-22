Вспышка сальмонеллеза на Львовщине: на лечении 75 человек, из них 9 детей
Киев • УНН
Во Львовской областной инфекционной клинической больнице продолжают лечение 75 человек, среди которых 9 детей, в связи со вспышкой сальмонеллеза. У 6 пациентов выделена Salmonella enteritidis, исследования продолжаются.
75 пациентов были госпитализированы в результате вспышки сальмонеллеза. Девять из них - дети. Продолжаются дальнейшие исследования, сообщили во Львовском областном ЦКПХ, передает УНН.
Детали
В КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" продолжают получать лечение 75 человек, из них 9 детей. От 6-ти выделена Salmonella enteritidis. Исследования продолжаются
Основные пути заражения сальмонеллой
Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, которая чаще всего передается через несоблюдение гигиены и употребление зараженных продуктов. Возбудителем является бактерия Salmonella enteritidis, которая легко попадает в организм человека несколькими путями:
Пищевой путь
- мясо и птица. Недостаточно прожаренное или проваренное мясо, особенно курятина - основной источник инфекции;
- яйца. Сырые или слабо термически обработанные яйца могут содержать сальмонеллу внутри или на скорлупе;
- молоко и молочные продукты. Особую опасность представляет непастеризованное молоко и изделия из него;
- овощи и фрукты. В более редких случаях инфекцию переносят немытые или плохо вымытые продукты, загрязненные во время выращивания или хранения.
Водный путь
Заражение возможно при употреблении воды из непригодных источников, а также во время купания в загрязненных водоемах.
Контактно-бытовой путь
Бактерии могут попасть в организм через грязные руки или бытовые поверхности, загрязненные фекалиями носителя. Особенно это касается кухонных принадлежностей, полотенец, игрушек и предметов ухода за детьми.
Профилактика
Чтобы избежать заражения, важно соблюдать базовые правила гигиены - тщательно мыть руки после улицы, туалета, контакта с животными, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду и хорошо готовить пищу.