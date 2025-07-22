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Вспышка сальмонеллеза на Львовщине: на лечении 75 человек, из них 9 детей

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице продолжают лечение 75 человек, среди которых 9 детей, в связи со вспышкой сальмонеллеза. У 6 пациентов выделена Salmonella enteritidis, исследования продолжаются.

Вспышка сальмонеллеза на Львовщине: на лечении 75 человек, из них 9 детей

75 пациентов были госпитализированы в результате вспышки сальмонеллеза. Девять из них - дети. Продолжаются дальнейшие исследования, сообщили во Львовском областном ЦКПХ, передает УНН.

Детали

В КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" продолжают получать лечение 75 человек, из них 9 детей. От 6-ти выделена Salmonella enteritidis. Исследования продолжаются

- говорится в сообщении.

Основные пути заражения сальмонеллой

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, которая чаще всего передается через несоблюдение гигиены и употребление зараженных продуктов. Возбудителем является бактерия Salmonella enteritidis, которая легко попадает в организм человека несколькими путями:

Пищевой путь

  • мясо и птица. Недостаточно прожаренное или проваренное мясо, особенно курятина - основной источник инфекции;
    • яйца. Сырые или слабо термически обработанные яйца могут содержать сальмонеллу внутри или на скорлупе;
      • молоко и молочные продукты. Особую опасность представляет непастеризованное молоко и изделия из него;
        • овощи и фрукты. В более редких случаях инфекцию переносят немытые или плохо вымытые продукты, загрязненные во время выращивания или хранения.

          Водный путь

          Заражение возможно при употреблении воды из непригодных источников, а также во время купания в загрязненных водоемах.

          Контактно-бытовой путь

          Бактерии могут попасть в организм через грязные руки или бытовые поверхности, загрязненные фекалиями носителя. Особенно это касается кухонных принадлежностей, полотенец, игрушек и предметов ухода за детьми.

          Профилактика

          Чтобы избежать заражения, важно соблюдать базовые правила гигиены - тщательно мыть руки после улицы, туалета, контакта с животными, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду и хорошо готовить пищу.

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          ОбществоЗдоровье
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