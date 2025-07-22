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Спалах сальмонельозу на Львівщині: на лікуванні 75 людей, з них 9 дітей

Київ • УНН

 • 968 перегляди

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні продовжують лікування 75 осіб, серед яких 9 дітей, у зв'язку зі спалахом сальмонельозу. У 6 пацієнтів виділено Salmonella enteritidis, дослідження тривають.

Спалах сальмонельозу на Львівщині: на лікуванні 75 людей, з них 9 дітей

75 пацієнтів були ушпиталені внаслідок спалаху сальмонельозу. Дев’ятеро з них - діти. Тривають подальші дослідження, повідомили в Львівському обласному ЦКПХ, передає УНН.

Деталі

У КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" продовжують отримувати лікування 75 людей, з них 9 дітей. Від 6-ти виділено Salmonella enteritidis. Дослідження тривають

- йдеться у дописі.

Основні шляхи зараження сальмонелою

Сальмонельоз - гостра кишкова інфекція, що найчастіше передається через недотримання гігієни та вживання заражених продуктів. Збудником є бактерія Salmonella enteritidis, яка легко потрапляє до організму людини кількома шляхами:

Харчовий шлях

  • м’ясо та птиця. Недостатньо просмажене чи проварене м’ясо, особливо курятина - основне джерело інфекції;
    • яйця. Сирі або слабо термічно оброблені яйця можуть містити сальмонелу всередині або на шкаралупі;
      • молоко та молочні продукти. Особливу небезпеку становить непастеризоване молоко та вироби з нього;
        • овочі та фрукти. У рідкісніших випадках інфекцію переносять немиті або погано вимиті продукти, забруднені під час вирощування чи зберігання.

          Водний шлях

          Зараження можливе при вживанні води з непридатних джерел, а також під час купання у забруднених водоймах.

          Контактно-побутовий шлях

          Бактерії можуть потрапити в організм через брудні руки або побутові поверхні, забруднені фекаліями носія. Особливо це стосується кухонного приладдя, рушників, іграшок та предметів догляду за дітьми.

          Профілактика

          Щоб уникнути зараження, важливо дотримуватись базових правил гігієни - ретельно мити руки після вулиці, туалету, контакту з тваринами, обробляти овочі й фрукти, кип’ятити воду та добре готувати їжу.

          У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли22.07.25, 15:59 • 17592 перегляди

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          СуспільствоЗдоров'я
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