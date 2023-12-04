ВСП разрешил арест судьи Апелляционного суда Дзюбина: подозревают во взяточничестве

В Одессе задержали мошенников, которые под видом работников СБУ вымогали деньги у призывников

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.