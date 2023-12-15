ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу от осуществления правосудия. Он является подозреваемым в получении взятки, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра удовлетворить частично. Временно, до 30 января 2024 года, отстранить судью Киевского апелляционного суда Сливу от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - огласил решение председатель органа Григорий Усик.

Во время рассмотрения ходатайства адвокат судьи заявил, что семья Сливы внесла 50% залога за него.

"В случае удовлетворения ходатайства об отстранении Сливы от занимаемой должности, пострадает не только Слива, но и его семья, в которой он является единственным кормильцем", - утверждал адвокат.

Дополнение

ВАКС арестовал Сливу с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Впоследствии за Юрия Сливу был внесен залог в размере 2,5 млн грн.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.