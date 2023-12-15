ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  64352 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  106971 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  106668 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  108156 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  161435 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  160622 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  149910 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  141138 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  143334 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136291 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125303 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108056 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140358 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148725 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138790 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  122978 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  111850 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  108381 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  102281 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  101067 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vsp-otstranil-ot-pravosudiya-sudyu-kievskogo-apellyatsionnogo-suda-slivu

ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 12:00  •  21444 просмотра

Read in English

Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива отстранен от правосудия до 30 января 2024 года

Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу от осуществления правосудия. Он является подозреваемым в получении взятки, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра удовлетворить частично. Временно, до 30 января 2024 года, отстранить судью Киевского апелляционного суда Сливу от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - огласил решение председатель органа Григорий Усик.

Во время рассмотрения ходатайства адвокат судьи заявил, что семья Сливы внесла 50% залога за него.  

"В случае удовлетворения ходатайства об отстранении Сливы от занимаемой должности, пострадает не только Слива, но и его семья, в которой он является единственным кормильцем", - утверждал адвокат.

Дополнение

ВАКС арестовал Сливу с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Впоследствии за Юрия Сливу был внесен залог в размере 2,5 млн грн.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ВРП відсторонила від правосуддя суддю Київського апеляційного суду Сливу
HCJ dismisses judge of Kyiv Court of Appeal Slyva from justice
Новости по теме

ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива отстранен от правосудия до 30 января 2024 года.

Криминал и ЧП •   •  21444 просмотра
ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива

Россия увеличила экспорт дизельного топлива до 1 млн баррелей в сутки, а Турция и Бразилия стали ведущими импортерами, что стало самым высоким показателем экспорта морского дизельного топлива с августа 2023 года.

Экономика •   •  20864 просмотра
До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива

Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны

Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны.

Общество •   •  19621 просмотра
Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны

Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.

Криминал и ЧП •   •  23553 просмотра
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Подрыв гранаты на Закарпатье: подрывником оказался депутат от "Слуги народа"

Сергей Батрин, депутат от партии "Слуга народа", взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье. В результате нападения пострадали 26 человек.

Криминал и ЧП •   •  22522 просмотра
Подрыв гранаты на Закарпатье: подрывником оказался депутат от "Слуги народа"

Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики

Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.

Экономика •   •  22648 просмотра
Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики

В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию

Украинская полиция задержала мужчину в Кременчуге за то, что он в состоянии алкогольного опьянения опрокинул ханукальную менору. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве.

Криминал и ЧП •   •  21207 просмотра
В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию

В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Государственная библиотека Украины для юношества и Национальная библиотека Украины для детей в Киеве объединятся, образовав большую библиотеку с фондом более 750 000 экземпляров, которая будет обслуживать 25 000 пользователей.

Культура •   •  21447 просмотра
В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Аналитики ISW проанализировали заявления президента россии владимира путина о целях рф в войне во время его пресс-конференции.

Политика •   •  40556 просмотра
Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП

Судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный отстранен от правосудия до 30 января 2024 года на фоне подозрения во взяточничестве.

Криминал и ЧП •   •  35080 просмотра
Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП