ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу
Киев • УНН
Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива отстранен от правосудия до 30 января 2024 года
Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу от осуществления правосудия. Он является подозреваемым в получении взятки, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра удовлетворить частично. Временно, до 30 января 2024 года, отстранить судью Киевского апелляционного суда Сливу от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - огласил решение председатель органа Григорий Усик.
Во время рассмотрения ходатайства адвокат судьи заявил, что семья Сливы внесла 50% залога за него.
"В случае удовлетворения ходатайства об отстранении Сливы от занимаемой должности, пострадает не только Слива, но и его семья, в которой он является единственным кормильцем", - утверждал адвокат.
Дополнение
ВАКС арестовал Сливу с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Впоследствии за Юрия Сливу был внесен залог в размере 2,5 млн грн.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
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