Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию на 19 июня декларации за 2021 год подали уже 386 тыс. 587 чиновников. Среди них всего 42 народных депутата и 4 министра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Детали
Среди тех, кто подал декларации на 2021 год:
-42 народных депутата (+1 за неделю);
-4 министра (без изменений за неделю);
-3 заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений за неделю);
-34 056 должностных лиц категории «А» и «Б» (госслужащие на руководящих должностях, +99 за неделю);
-2 323 судьи (+ 17 за неделю);
-9 590 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 18 человек);
-7 глав ОГА и ОГА (без изменений за неделю).
По данным ведомства, за неделю добровольно задекларировались более 2,8 тыс. должностных лиц.
За 2022 год в целом уже отчитались 248 тыс. 940 декларантов. В частности, 24 народных депутата (+1 за неделю), 2 члена правительства (без изменений за неделю) и 3 главы ОГА/ОВА (+1 за неделю).
Из-за войны подача деклараций за 2021 и 2022 годы пока добровольная, отметили в НАПК.
Дополнение
Украина взяла на себя обязательства перед МВФ до конца июля восстановить обязательное декларирование и полномочия НАПК по проверке деклараций.