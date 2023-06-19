Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации - НАПК

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 39134 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 88581 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 90257 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 221413 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 118367 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 112235 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 336912 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82044 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133912 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170392 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
63%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 260487 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 144328 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 99975 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 80418 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 45406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 221344 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 262442 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 336866 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 327634 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 376565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 46815 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 81812 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 101352 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 145658 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73766 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации - НАПК

Киев • УНН

 • 1047431 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию на 19 июня декларации за 2021 год подали уже 386 тыс. 587 чиновников. Среди них всего 42 народных депутата и 4 министра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации - НАПК

Детали

Среди тех, кто подал декларации на 2021 год:

-42 народных депутата (+1 за неделю);
-4 министра (без изменений за неделю);
-3 заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений за неделю);
-34 056 должностных лиц категории «А» и «Б» (госслужащие на руководящих должностях, +99 за неделю);
-2 323 судьи (+ 17 за неделю);
-9 590 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 18 человек);
-7 глав ОГА и ОГА (без изменений за неделю).

По данным ведомства, за неделю добровольно задекларировались более 2,8 тыс. должностных лиц.

За 2022 год в целом уже отчитались 248 тыс. 940 декларантов. В частности, 24 народных депутата (+1 за неделю), 2 члена правительства (без изменений за неделю) и 3 главы ОГА/ОВА (+1 за неделю).

Из-за войны подача деклараций за 2021 и 2022 годы пока добровольная, отметили в НАПК.

Дополнение

Украина взяла на себя обязательства перед МВФ до конца июля восстановить обязательное декларирование и полномочия НАПК по проверке деклараций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77