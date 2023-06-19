Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации - НАПК

Детали

Среди тех, кто подал декларации на 2021 год:

-42 народных депутата (+1 за неделю);

-4 министра (без изменений за неделю);

-3 заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений за неделю);

-34 056 должностных лиц категории «А» и «Б» (госслужащие на руководящих должностях, +99 за неделю);

-2 323 судьи (+ 17 за неделю);

-9 590 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 18 человек);

-7 глав ОГА и ОГА (без изменений за неделю).

По данным ведомства, за неделю добровольно задекларировались более 2,8 тыс. должностных лиц.

За 2022 год в целом уже отчитались 248 тыс. 940 декларантов. В частности, 24 народных депутата (+1 за неделю), 2 члена правительства (без изменений за неделю) и 3 главы ОГА/ОВА (+1 за неделю).

Из-за войны подача деклараций за 2021 и 2022 годы пока добровольная, отметили в НАПК.

Дополнение

Украина взяла на себя обязательства перед МВФ до конца июля восстановить обязательное декларирование и полномочия НАПК по проверке деклараций.