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Всього 42 народних депутати та чотири міністри подали свої декларації - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Станом на 19 червня декларації за 2021 рік подали вже 386 тис. 587 посадовців. Серед них всього 42 народних депутати та 4 міністри. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Всього 42 народних депутати та чотири міністри подали свої декларації - НАЗК

Деталі

Серед тих, хто подав декларації за 2021 рік:

-42 народні депутати (+1 за тиждень);
-4 міністри (без змін за тиждень);
-3 заступники керівника Офісу Президента (без змін за тиждень);
-34 056 посадовців категорії «А» та «Б» (держслужбовці на керівних посадах, +99 за тиждень);
-2 323 судді (+ 17 за тиждень);
-9 590 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 18 осіб);
-7 голів ОДА та ОВА (без змін за тиждень).

За даними відомства, за тиждень добровільно задекларувалися понад 2,8 тис. посадовців.

За 2022 рік загалом вже прозвітували 248 тис. 940 декларантів. Зокрема, 24 народні депутати (+1 за тиждень), 2 члени Уряду (без змін за тиждень) та 3 голови ОДА/ОВА (+1 за тиждень).

Через війну подання декларацій за 2021 та 2022 роки поки що добровільне, зазначили в НАЗК.

Доповнення

Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ до кінця липня відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій.

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