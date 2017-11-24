Вслед за Висконсином Голодомор в Украине признали геноцидом в Мичигане

"Спасибо властям штата Мичиган за внимание и память о жертвах этой страшной трагедии украинского народа и помощь в усилиях по восстановлению исторической справедливости!" - говорится в сообщении.

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Также в Посольстве отметили, "что в тексте резолюции Голодомор в Украине 1932-1933 годов объясняется через срок геноцид".

Напомним, американский штат Висконсин признал Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинский.