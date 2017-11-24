Вслед за Висконсином Голодомор в Украине признали геноцидом в Мичигане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Палата представителей штата Мичиган (США) приняла резолюцию, что определила 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Facebook Посольства Украины в США.
"Спасибо властям штата Мичиган за внимание и память о жертвах этой страшной трагедии украинского народа и помощь в усилиях по восстановлению исторической справедливости!" - говорится в сообщении.
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Также в Посольстве отметили, "что в тексте резолюции Голодомор в Украине 1932-1933 годов объясняется через срок геноцид".
Напомним, американский штат Висконсин признал Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинский.