Вслід за Вісконсином Голодомор в Україні визнав геноцидом Мічиган

"Дякуємо владі штату Мічиган за увагу і пам'ять про жертв цієї страшної трагедії українського народу та допомогу у зусиллях щодо відновлення історичної справедливості!" - йдеться в повідомленні.

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Також у Посольстві зазначили, "що в тексті резолюції Голодомор в Україні 1932-1933 років пояснюється через термін геноцид".

Нагадаємо, американський штат Вісконсин визнав Голодомор у 1932-1933 роках геноцидом українців.