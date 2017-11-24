Вслід за Вісконсином Голодомор в Україні визнав геноцидом Мічиган
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Палата Представників штату Мічиган (США) прийняла резолюцію, якою визначила 25 листопада Днем пам’яті жертв Голодомору. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку у Facebook Посольства України в США.
"Дякуємо владі штату Мічиган за увагу і пам'ять про жертв цієї страшної трагедії українського народу та допомогу у зусиллях щодо відновлення історичної справедливості!" - йдеться в повідомленні.
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Також у Посольстві зазначили, "що в тексті резолюції Голодомор в Україні 1932-1933 років пояснюється через термін геноцид".
Нагадаємо, американський штат Вісконсин визнав Голодомор у 1932-1933 роках геноцидом українців.