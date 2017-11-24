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Вслід за Вісконсином Голодомор в Україні визнав геноцидом Мічиган

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Палата Представників штату Мічиган (США) прийняла резолюцію, якою визначила 25 листопада Днем пам’яті жертв Голодомору. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку у Facebook Посольства України в США.

"Дякуємо владі штату Мічиган за увагу і пам'ять про жертв цієї страшної трагедії українського народу та допомогу у зусиллях щодо відновлення історичної справедливості!" - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна домагатиметься від США визнання Голодомору геноцидом - Чалий

Також у Посольстві зазначили, "що в тексті резолюції Голодомор в Україні 1932-1933 років пояснюється через термін геноцид".

Нагадаємо, американський штат Вісконсин визнав Голодомор у 1932-1933 роках геноцидом українців.

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