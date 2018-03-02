Всемирный конгресс крымских татар призвал бойкотировать выборы президента РФ в Крыму

“Российский театр абсурда на нашей родине — в Крыму, чья история состоит из славных и достойных страниц, продолжает разыгрываться в четвертый год оккупации. Спектакль под названием „выборы президента“, которая традиционно проходит в России, теперь на глазах всей мировой общественности будет показана на крымской сцене 18 марта 2018 года”, — говорится в обращении.

В Конгрессе подчеркивают, что аннексия Крыма была незаконной и противоправной, а все так называемые “выборы”, которые проводят оккупанты, как и сама аннексия, являются незаконными, противоправными и аморальными.

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“Крымскотатарский народ, чья история полна примеров борьбы с несправедливостью и беззаконием, не принимая участия в этих выборах, даст достойный ответ оккупантам. Всемирный конгресс крымских татар призывает бойкотировать выборы президента РФ в Крыму!” — отметили в конгрессе.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать легитимность выборов Президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.