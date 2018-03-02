Всесвітній конгрес кримських татар закликав бойкотувати вибори президента РФ в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованій РФ території Кримського півострова, бойкотувати вибори президента, які відбудуться 18 березня 2018 року. Про це йдеться у його зверненні до кримськотатарського народу, оприлюдненому QHA, передає УНН.
“Російський театр абсурду на нашій батьківщині — в Криму, чия історія складається із славних і гідних сторінок, продовжує розігруватися у четвертий рік окупації. Виставу під назвою „вибори президента“, яка традиційно відбувається в Росії, тепер на очах усієї світової громадськості буде показано на кримській сцені 18 березня 2018 року”, — сказано в зверненні.
У Конгресі підкреслюють, що анексія Криму була незаконною та протиправною, а всі так звані “вибори”, які проводять окупанти, як і сама анексія, є незаконними, протиправними і аморальними.
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“Кримськотатарський народ, чия історія сповнена прикладів боротьби з несправедливістю і безправ’ям, не беручи участі в цих виборах, дасть гідну відповідь окупантам. Всесвітній конгрес кримських татар закликає бойкотувати вибори президента РФ в Криму!” — наголосили в конгресі.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство не визнавати легітимність виборів Президента Росії в разі їх проведення в Автономній Республіці Крим.