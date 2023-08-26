Всемирный день прощения, профессиональный праздник шахтеров, День сала в Украине. Что еще можно отметить 27 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня, 27 августа, отмечается Всемирный день прощения. Событие в 1996 году основал Роберт Плат, пишет УНН.
Цель этого дня — объединить культуру прощения, которая существует во многих мировых религиях.
Существуют даже научные теории прощения. В частности, Роберт Энрайт разработал метод прощения из 20-ти последовательных действий, а Эверетт Уортингтон создал так называемую “пирамиду прощения”.
В 1997 году в США была создана общественная организация “Campaign for Forgiveness Research”, которая потратила 10 миллионов долларов на исследование феномена прощения.
В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник в Украине отмечают шахтёры. Событие было введено в 1993 году, согласно указу президента.
Ещё 27 августа — это неофициальный День сала в Украине. В этот день проводились разнообразные гастрономические фестивали, на которых центральная роль отводилась именно салу. Организовывались шуточные чемпионаты по поеданию сала и т.д.
Также сегодня можно отметить Международный день лотерей.
Считается, что первую лотерею в 1466 году провела вдова известного бельгийского художника Яна Ван Эйка.
Наиболее удачным участником лотерей называют американку Джоан Гинтер. С 1993 по 2008 год сорвала четыре джек-пота, сумма каждого из которых превышала один миллион долларов.
По церковному календарю 27 августа — День памяти’памяти ветхозаветного пророка Михея.
Михей жил в 6-м веке до нашей эры. Считается, что Михей был учеником пророка Исаии.
Михей предсказывал разрушение и восстановление царства иудейского, предсказал приход Мессии.
По одной из версий, Михея убили помощники царя Ахава, которому он предсказал смерть, по другой — Михей дожил до глубокой старости.
Также сегодня последний день Успенского поста.
Именины 27 августа празднуют Матвей, Николай, Федор, Аркадий, Ева, Евдокия.