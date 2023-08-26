Всесвітній день прощення, професійне свято шахтарів, День сала в Україні. Що ще можна відзначити 27 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні, 27 серпня, відзначається Всесвітній день прощення. Подію у 1996 році започаткував Роберт Плат, пише УНН.
Мета цього дня — поєднати культуру прощення, яка існує у багатьох світових релігіях.
Існують навіть наукові теорії прощення. Зокрема, Роберт Енрайт розробив метод прощення з 20-ти послідовних дій, а Еверетт Вортінгтон створив так звану “піраміду прощення”.
У 1997 році в США була створена громадська організація “Campaign for Forgiveness Research”, яка витратила 10 мільйонів доларів на дослідження феномену прощення.
В останню неділю серпня своє професійне свято в Україні відзначають шахтарі. Подія була запроваджена у 1993 році, згідно указу президента.
Ще 27 серпня — це неофіційний День сала в Україні. У цей день проводилися різноманітні гастрономічні фестивалі, на яких центральна роль відводилася саме салу. Організовувалися жартівливі чемпіонати з поїдання сала, тощо.
Також сьогодні можна відзначити Міжнародний день лотерей.
Вважається, що першу лотерею у 1466 році провела вдова відомого бельгійського художника Яна Ван Ейка.
Найбільш вдалим учасником лотерей називають американку Джоан Гінтер. З 1993 по 2008 рік зірвала чотири джек-пота, сума кожного з яких перевищувала один мільйон доларів.
За церковним календарем 27 серпня — День пам’яті старозавітного пророка Михея.
Михей жив у 6-му столітті до нашої ери. Вважається, що Михей був учнем пророка Ісаї.
Михей пророкував руйнацію та відновлення царства іудейського, передбачив прихід Месії.
За однією з версій, Михея вбили помічники царя Ахава, якому він напророкував смерть, за іншою — Михей дожив до глибокої старості.
Також сьогодні останній день Успенського посту.
Іменини 27 серпня святкують Матвій, Микола, Федір, Аркадій, Єва, Євдокія.