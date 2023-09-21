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Всемирный день носорога, Международный день астрономии. Что еще можно отметить 22 сентября

Всемирный день носорога, Международный день астрономии. Что еще можно отметить 22 сентября

Киев • УНН

 • 364296 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день носорога. Событие было основано Международным фондом дикой природы в 2010 году, пишет УНН.

По мнению ученых предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты, которая впоследствии превратилась в браконьерство, популяция носорогов существенно сокращаться. Причина в том, что рог носорога является сырьем для изготовления драгоценных изделий, а также используется для приготовления лекарств в нетрадиционной медицине некоторых народов Африки и Азии.

Благодаря принятым мерам уменьшение популяции носорогов удалось остановить. В частности, в всей Африке живут более 11 тысяч носорогов, из них — почти 9 тысяч в национальных парках ЮАР.
Количество носорогов в Индии и Непале возросло до 2 тысяч.

А вот количество суматранских носорогов уменьшилось с 900 до 350 особей. По мнению ученых, можно считать, что в последние годы окончательно вымер западный черный носорог, популяция которого была распространена в Камеруне.

Еще один сегодняшний зоологический праздник — Всемирный день защиты слонов.

Популяция слонов в дикой природе постоянно сокращается. На начало XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов.
Массовая бесконтрольная охота на этих животных ради слоновой кости привела к тому, что в начале ХХ века количество слонов в Африке сократилось до 1,5 миллиона.

В настоящее время же количество слонов в Африке не превышает 500 тысяч, а в Азии — 30 тысяч.
Чтобы сохранить популяцию слонов, в 1989 году был введен запрет на торговлю слоновой костью. Но это не касалось запасов кости, созданных до 1989 года.

В природе есть африканские и азиатские слоны. Африканские делятся на саванных, которые живут на значительной территории Африки, и лесных, которые живут в тропических лесах.
Азиатские слоны меньше своих африканских сородичей, имеют меньшие уши и более короткие бивни, выпуклый изгиб спины, их кожа менее морщинистая, коричневатого оттенка, и покрыта короткими волосками.

Еще сегодня можно отметить Международный день астрономии, который в 1973 году учредил американский астроном-любитель Дуг Бергер.

В этот день астрономические организации и клубы по всему миру организуют вечеринки с телескопом, лекции, мастер-классы и выставки, чтобы привлечь общественность и повысить осведомлённость об астрономии.

Кроме осеннего Дня астрономии, есть еще весенний, который отмечается в апреле.

В Украине 22 сентября с 2001 года отмечается День партизанской славы. Праздник имеет советские корни и задумывался для чествования партизан, действовавших в тылу врага во время Второй мировой войны.
С началом полномасштабной российской агрессии в Украине появились современные партизаны, которые различными способами помогают уничтожать врага, его технику, а также коллаборационистов на временно оккупированных территориях.

22 сентября поклонники творчества писателя Толкина с 1978 года отмечают День хоббита. Именно 22 сентября “родились” главные герои книг Толкина Бильбо и Фродо Бэггинсы.
В этот день на съемочной площадке “Властелина колец” в Новой Зеландии проходит мощная вечеринка.

Еще сегодня можно отметить Всемирный день без автомобилей и День белого шоколада.

По церковному календарю сегодня чтят память’мученика Фоки, епископа Синопского.

С самого детства Фока вел благочестивую жизнь, впоследствии начал проповедовать, стал епископом. Когда усилились гонения на христиан, Фоку схватили. Язычники требовали, чтобы он отрекся от Господа. Но Фока мужественно стерпел все пытки, и был казнен.

Именины 22 сентября празднуют Феодосий, Феофан, Аким, Алексей, Захар, Иосиф, Никита, Анна.

Украинские Национальные Новости

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