Всесвітній день носорога, Міжнародний день астрономії. Що ще можна відзначити 22 вересня

На думку вчених пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання, яке згодом перетворилося на браконьєрство, популяція носорогів суттєво скорочуватися. Причина у тому, що ріг носорога є сировиною для виготовлення дорогоцінних виробів, а також використовується для приготування ліків у нетрадиційній медицині деяких народів Африки та Азії.

Завдяки вжитим заходам зменшення популяції носорогів вдалося зупинити. Зокрема, у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів, з них — майже 9 тисяч у національних парках ПАР.

Кількість носорогів в Індії та Непалі зросла до 2 тисяч.

А от кількість суматранських носорогів зменшилася з 900 до 350 особин. На думку вчених, можна вважати, що в останні роки остаточно вимер західний чорний носоріг, популяція якого була розповсюджена у Камеруні.

Ще одне сьогоднішнє зоологічне свято — Всесвітній день захисту слонів.

Популяція слонів у дикій природі постійно скорочується. На початку ХІХ століття в Африці нараховувалося близько 26 мільйонів слонів.

Масове безконтрольне полювання на цих тварин заради слонової кістки призвело до того, що на початку ХХ століття кількість слонів в Африці скоротилася до 1,5 мільйона.

Нині ж кількість слонів в Африці не перевищує 500 тисяч, а в Азії — 30 тисяч.

Аби зберегти популяцію слонів, у 1989 році була запроваджена заборона торгівлю слоновою кісткою. Але це не стосувалося запасів кістки, створених до 1989 року.

У природі є африканські та азійські слони. Африканські поділяються на саванних, які живуть на значній території Африки, та лісових, які живуть у тропічних лісах.

Азійські слони менші за своїх африканських родичів, мають менші вуха та коротші бивні, випуклий вигин спини, їх шкіра менш зморшкувата, коричнуватого відтінку, і покрита короткими волосками.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день астрономії, який у 1973 році започаткував американський астроном-любитель Дуг Бергер.

У цей день астрономічні організації та клуби по всьому світу організовують вечірки з телескопом, лекції, майстер-класи та виставки, щоб залучити громадськість і підвищити обізнаність про астрономію.

Окрім осіннього Дня астрономії, є ще весняний, який відзначається у квітні.

В Україні 22 вересня з 2001 року відзначається День партизанської слави. Свято має радянське коріння і задумувалося для вшанування партизанів, які діяли у тилу ворога під час Другої світової війни.

З початком повномасштабної російської агресії в Україні з’явилися сучасні партизани, які різними способами допомагають знищувати ворога, його техніку, а також колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

22 вересня прихильники творчості письменника Толкіна з 1978 року відзначають День хоббіта. Саме 22 вересня “народилися” головні герої книг Толкіна Більбо та Фродо Беггінси.

Цього дня на знімальному майданчику “Володаря перснів” у Новій Зеландії відбувається потужна вечірка.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день без автомобілів та День білого шоколаду.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Фоки, єпископа Синопського.

З самого дитинства Фока вів благочестиве життя, згодом почав проповідувати, став єпископом. Коли посилилися гоніння на християн, Фоку схопили. Язичники вимагали аби він зрікся Господа. Але Фока мужньо стерпів усі тортури, і був страчений.

Іменини 22 вересня святкують Феодосій, Феофан, Яким, Олексій, Захар, Йосип, Микита, Ганна.