Всесвітній день носорога, Міжнародний день астрономії. Що ще можна відзначити 22 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Сьогодні, 22 вересня, відзначається Всесвітній день носорога. Подія була започаткована Міжнародним фондом дикої природи у 2010 році, пише УНН.
На думку вчених пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання, яке згодом перетворилося на браконьєрство, популяція носорогів суттєво скорочуватися. Причина у тому, що ріг носорога є сировиною для виготовлення дорогоцінних виробів, а також використовується для приготування ліків у нетрадиційній медицині деяких народів Африки та Азії.
Завдяки вжитим заходам зменшення популяції носорогів вдалося зупинити. Зокрема, у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів, з них — майже 9 тисяч у національних парках ПАР.
Кількість носорогів в Індії та Непалі зросла до 2 тисяч.
А от кількість суматранських носорогів зменшилася з 900 до 350 особин. На думку вчених, можна вважати, що в останні роки остаточно вимер західний чорний носоріг, популяція якого була розповсюджена у Камеруні.
Ще одне сьогоднішнє зоологічне свято — Всесвітній день захисту слонів.
Популяція слонів у дикій природі постійно скорочується. На початку ХІХ століття в Африці нараховувалося близько 26 мільйонів слонів.
Масове безконтрольне полювання на цих тварин заради слонової кістки призвело до того, що на початку ХХ століття кількість слонів в Африці скоротилася до 1,5 мільйона.
Нині ж кількість слонів в Африці не перевищує 500 тисяч, а в Азії — 30 тисяч.
Аби зберегти популяцію слонів, у 1989 році була запроваджена заборона торгівлю слоновою кісткою. Але це не стосувалося запасів кістки, створених до 1989 року.
У природі є африканські та азійські слони. Африканські поділяються на саванних, які живуть на значній території Африки, та лісових, які живуть у тропічних лісах.
Азійські слони менші за своїх африканських родичів, мають менші вуха та коротші бивні, випуклий вигин спини, їх шкіра менш зморшкувата, коричнуватого відтінку, і покрита короткими волосками.
Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день астрономії, який у 1973 році започаткував американський астроном-любитель Дуг Бергер.
У цей день астрономічні організації та клуби по всьому світу організовують вечірки з телескопом, лекції, майстер-класи та виставки, щоб залучити громадськість і підвищити обізнаність про астрономію.
Окрім осіннього Дня астрономії, є ще весняний, який відзначається у квітні.
В Україні 22 вересня з 2001 року відзначається День партизанської слави. Свято має радянське коріння і задумувалося для вшанування партизанів, які діяли у тилу ворога під час Другої світової війни.
З початком повномасштабної російської агресії в Україні з’явилися сучасні партизани, які різними способами допомагають знищувати ворога, його техніку, а також колаборантів на тимчасово окупованих територіях.
22 вересня прихильники творчості письменника Толкіна з 1978 року відзначають День хоббіта. Саме 22 вересня “народилися” головні герої книг Толкіна Більбо та Фродо Беггінси.
Цього дня на знімальному майданчику “Володаря перснів” у Новій Зеландії відбувається потужна вечірка.
Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день без автомобілів та День білого шоколаду.
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Фоки, єпископа Синопського.
З самого дитинства Фока вів благочестиве життя, згодом почав проповідувати, став єпископом. Коли посилилися гоніння на християн, Фоку схопили. Язичники вимагали аби він зрікся Господа. Але Фока мужньо стерпів усі тортури, і був страчений.
Іменини 22 вересня святкують Феодосій, Феофан, Яким, Олексій, Захар, Йосип, Микита, Ганна.