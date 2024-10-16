Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Сегодня, 16 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня продовольствия. Событие основано в честь того, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, пишет УНН.

По статистике ООН, около 700 миллионов людей на планете ежедневно испытывают голод, а два миллиарда - страдают от недостаточного питания.

Почти 650 миллионов голодающих людей проживают в странах Африки и Азии.

В результате нерегулярного и неполноценного питания более 140 млн детей в первые пять лет отстают в развитии.

Около трети мирового продовольствия производят мелкие фермеры. 600 миллионов человек зависят от водных пищевых систем как источников средств к существованию.

Еще одно сегодняшнее событие связано с продовольствием - Всемирный день хлеба.

По мнению ученых, в III тысячелетии до нашей эры в разных регионах мира выпекали около 30 различных сортов хлеба.

До появления тарелок еду выкладывали именно на куски хлеба. Долгое время белый хлеб считался едва ли не деликатесом и был доступен только состоятельным людям. Бедняки употребляли черный и серый хлеб.

Также сегодня можно приобщиться ко Всемирному Дню здорового питания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех заболеваний так или иначе связаны с пищей, а 40% из них - напрямую связаны с рационом питания человека.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-анестезиологи.

Еще в I веке до нашей эры вопросом обезболивания интересовался древнегреческий врач Диоскорид. Он обнаружил, что лекарство из ядовитого растения мандрагоры обладает успокаивающими и снотворными свойствами, уменьшает чувствительность к боли и помогает успешно проводить операции раненым воинам, увеличивая шансы на их выздоровление. Именно ему принадлежит первое применение термина «анестезия».

Тату для сегодняшней выбрали в честь того, что именно 16 октября 1846 года в Бостоне хирург и дантист Томас Мортон использовал ингаляцию диэтилового эфира для создания общего наркоза при удалении подчелюстной опухоли.

Во многих странах мира сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня распространения информации об аллергии и Всемирного дня реанимации сердца.

По данным ВОЗ количество заболевших на нашей планете увеличились в восемь раз.

Цель Всемирного дня реанимации сердца - повысить осведомленность о важности сердечно-легочной реанимации и увеличить количество случаев ее предоставления посторонними лицами.

По статистике, менее 20% рядовых граждан пытаются оказать первую помощь человеку, у которого произошла внезапная остановка сердца.

Любители животных сегодня приобщаются ко Дню бездомной кошки.

Цель события - напомнить людям о любви к животным, призвать их к ответственному и гуманному отношению к кошкам и их содержанию. Все мы должны помнить, что каждая кошка без дома нуждается в помощи, внимании и заботе.

Подчиненные во многих странах мира сегодня могут поздравить своих руководителей с «профессиональным» праздником - Днем шефа.

Считается, что инициатором праздника 1958 году была американка Патриция Хароски, работавшая секретарем в страховой фирме своего отца, и решила оригинально организовать празднование его дня рождения.

День шефа постепенно стал популярным в США и многих других странах мира.

По статистике, 65% сотрудников хотели бы стать руководителем. 43% людей считают, что начальство ценит их труд, и это дает им вдохновение работать лучше.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Лонгина.

Лонгин был римским легионером и одним из часовых места, где распяли Иисуса Христа.

По преданию, кровь Иисуса попала воину в глаза, и он исцелился от катаракты. Именно после этого Лонгин уверовал в Господа. Он решил стать проповедником, к нему присоединились другие воины, которые были свидетелями распятия и воскресения Христа.

Это разозлило Понтия Пилата. Он приказал их всех схватить и отрубить им головы.

Именины 16 октября празднуют Лонгин, Леонтий, Виола.