Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

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Около трети мирового продовольствия производят мелкие фермеры. 600 миллионов человек зависят от водных пищевых систем как источника средств к существованию.

Сегодня, 16 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня продовольствия. Событие основано в честь того, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, пишет УНН.

По статистике ООН, около 700 миллионов людей на планете ежедневно испытывают голод, а два миллиарда - страдают от недостаточного питания.

Почти 650 миллионов голодающих людей проживают в странах Африки и Азии.

В результате нерегулярного и неполноценного питания более 140 млн детей в первые пять лет отстают в развитии.

Около трети мирового продовольствия производят мелкие фермеры. 600 миллионов человек зависят от водных пищевых систем как источников средств к существованию.

Еще одно сегодняшнее событие связано с продовольствием - Всемирный день хлеба.

По мнению ученых, в III тысячелетии до нашей эры в разных регионах мира выпекали около 30 различных сортов хлеба.

До появления тарелок еду выкладывали именно на куски хлеба. Долгое время белый хлеб считался едва ли не деликатесом и был доступен только состоятельным людям. Бедняки употребляли черный и серый хлеб.

Также сегодня можно приобщиться ко Всемирному Дню здорового питания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех заболеваний так или иначе связаны с пищей, а 40% из них - напрямую связаны с рационом питания человека.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-анестезиологи.

Еще в I веке до нашей эры вопросом обезболивания интересовался древнегреческий врач Диоскорид. Он обнаружил, что лекарство из ядовитого растения мандрагоры обладает успокаивающими и снотворными свойствами, уменьшает чувствительность к боли и помогает успешно проводить операции раненым воинам, увеличивая шансы на их выздоровление. Именно ему принадлежит первое применение термина «анестезия».

Тату для сегодняшней выбрали в честь того, что именно 16 октября 1846 года в Бостоне хирург и дантист Томас Мортон использовал ингаляцию диэтилового эфира для создания общего наркоза при удалении подчелюстной опухоли.

Во многих странах мира сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня распространения информации об аллергии и Всемирного дня реанимации сердца.

По данным ВОЗ количество заболевших на нашей планете увеличились в восемь раз.

Цель Всемирного дня реанимации сердца - повысить осведомленность о важности сердечно-легочной реанимации и увеличить количество случаев ее предоставления посторонними лицами.

По статистике, менее 20% рядовых граждан пытаются оказать первую помощь человеку, у которого произошла внезапная остановка сердца.

Любители животных сегодня приобщаются ко Дню бездомной кошки.

Цель события - напомнить людям о любви к животным, призвать их к ответственному и гуманному отношению к кошкам и их содержанию. Все мы должны помнить, что каждая кошка без дома нуждается в помощи, внимании и заботе.

Подчиненные во многих странах мира сегодня могут поздравить своих руководителей с «профессиональным» праздником - Днем шефа.

Считается, что инициатором праздника 1958 году была американка Патриция Хароски, работавшая секретарем в страховой фирме своего отца, и решила оригинально организовать празднование его дня рождения.

День шефа постепенно стал популярным в США и многих других странах мира.

По статистике, 65% сотрудников хотели бы стать руководителем. 43% людей считают, что начальство ценит их труд, и это дает им вдохновение работать лучше.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Лонгина.

Лонгин был римским легионером и одним из часовых места, где распяли Иисуса Христа.

По преданию, кровь Иисуса попала воину в глаза, и он исцелился от катаракты. Именно после этого Лонгин уверовал в Господа. Он решил стать проповедником, к нему присоединились другие воины, которые были свидетелями распятия и воскресения Христа.

Это разозлило Понтия Пилата. Он приказал их всех схватить и отрубить им головы.

Именины 16 октября празднуют Лонгин, Леонтий, Виола.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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