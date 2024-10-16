Всесвітній день продовольства, День шефа, День бездомної кішки. Що ще можна відзначити 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня продовольства. Подія започаткована на честь того, що 16 жовтня 1945 року була створена Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, пише УНН.

За статистикою ООН, близько 700 мільйонів людей на планеті щодня відчувають голод, а два мільярди - страждають від недостатнього харчування.

Майже 650 мільйонів людей, що голодують проживають в країнах Африки та Азії.

В результаті нерегулярного та неповноцінного харчування понад 140 млн дітей у перші п’ять років відстають у розвитку.

Близько третини світового продовольства виробляють дрібні фермери. 600 мільйонів людей залежать від водних харчових систем як джерел засобів до існування.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з продовольством – Всесвітній день хліба.

На думку вчених, ще у ІІІ тисячолітті до нашої ери у різних регіонах світу випікали близько 30 різних сортів хліба.

До появи тарілок їжу викладали саме на шматки хліба. Тривалий час білий хліб вважався ледь не делікатесом і був доступний лише заможним людям. Бідняк вживали чорний та сірий хліб.

Також сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня здорового харчування.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я , 80% усіх захворювань так чи інакше пов’язані з їжею, а 40% з них - безпосередньо пов’язані з раціоном харчуванням людини.

Сьогодні своє професійне свято відзначають лікарі-анестезіологи.

Ще у I столітті до нашої ери питанням знеболювання цікавився давньогрецький лікар Діоскорид. Він виявив, що ліки з отруйної рослини мандрагори мають заспокійливі та снодійні властивості, зменшують чутливість до болю та допомагають успішно проводити операції пораненим воїнам, збільшуючи шанси на їх одужання. Саме йому належить перше застосування терміну "анестезія".

Дату для сьогоднішньої обрали на честь того, що саме 16 жовтня 1846 року у Бостоні хірург та дантист Томас Мортон використав інгаляцію діетилового ефіру для створення загального наркозу при видаленні підщелепної пухлини.

У багатьох країнах світу сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про алергію та Всесвітнього дня реанімації серця.

За даними ВООЗ кількість хворих на нашій планеті збільшилися у вісім разів.

Мета Всесвітнього дня реанімації серця - підвищити обізнаність про важливість серцево-легеневої реанімації та збільшити кількість випадків її надання сторонніми особами.

За статистикою, менше 20% пересічних громадян намагаються надати першу допомогу людині, в якої сталася раптова зупинка серця.

Любителі тварин сьогодні долучаються до Дня бездомної кішки.

Мета події - нагадати людям про любов до тварин, закликати їх до відповідального та гуманного ставлення до кішок та їх утримання. Всі ми повинні пам’ятати, що кожна кішка без дому потребує допомоги, уваги та турботи.

Підлеглі у багатьох країнах світу сьогодні можуть привітати своїх керівників з "професійним" святом – Днем шефа.

Вважається, що ініціаторкою свята 1958 році була американка Патриція Хароскі, працювала секретарем у страховій фірмі свого батька, і вирішила оригінально організувати святкування його дня народження.

День шефа поступово став популярним у США та багатьох інших країнах світу.

За статистикою, 65% співробітників бажали б стати керівником. 43% людей вважають, що начальство цінує їхню працю, і це дає їм наснагу працювати краще.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Лонгіна.

Лонгін був римським легіонером та одним з вартових місця, де розіп’яли Ісуса Христа.

За переказом, кров Ісуса потрапила воїну в очі, і він зцілився від катаракти. Саме після цього Лонгін увірував у Господа. Він вирішив стати проповідником, до нього приєдналися інші воїни, які були свідками розп’яття та Воскресіння Христа.

Це розлютило Понтія Пілата. Він наказав їх всіх схопити та відрубати їм голови.

Іменини 16 жовтня святкують Лонгін, Леонтій, Віола.