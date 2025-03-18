Всемирный день переработки, Память святого Кирилла Иерусалимского: что еще отмечают 18 марта

Сегодня, 18 марта, отмечается Всемирный день переработки. Он призван напомнить людям, что мусор не обязательно выбрасывать, а можно использовать вторично для сохранения природы. Также в этот день верующие чтят выдающегося христианского мыслителя IV века Кирилла Иерусалимского. Об этом сообщает УНН.

Всемирный день переработки

Он был введен в 2018 году с целью повышения осведомленности не только о важности утилизации, но и о том, насколько ценными на самом деле являются отходы как ресурс. Инициаторы этого дня хотели стимулировать правительства и людей рассматривать отходы как вторсырье, а не мусор и развивать перерабатывающую промышленность. Вторичная переработка снижает количество отходов на свалках и мусоросжигательных заводах, сохраняет природные ресурсы, экономит энергию, создает новые рабочие места.

День "Прости своих родителей"

День "Прости своих родителей" — прекрасная возможность задуматься о прошлом и впустить больше тепла в свою жизнь. Ведь примирение — это не только о другом человеке, но и о вашей свободе быть счастливыми.

День высшей жертвы

18 марта проводится День высшей жертвы. Он посвящен тем, кто отдает свою жизнь на благо других. Эти мартовские мероприятия во второй декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.

День неловких моментов в США

Это не просто день для смеха, но и возможность рассмотреть, как часто мы попадаем в неловкие ситуации, и почему это может быть даже полезно. Хотя цель праздника прежде всего посмеяться над теми ситуациями, которые кажутся нам стыдными, на самом деле этот день имеет более глубокий смысл. Почему мы чувствуем неловкость? Оказывается, что это эмоция, которая возникает из-за нарушения социальных норм или нарушения ожиданий других людей относительно нашего поведения.

Воспоминания святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия

Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, чествуют верующие Католической и Православной Церквей. Кирилл был выдающимся мыслителем эпохи раннего христианства. Хотя сам он ничего не писал, после него сохранилось 27 текстов, записанных теми, кто слушал его проповеди. Также он прославился, как выдающийся оратор, умело отстаивая свои взгляды во время дискуссий, когда христианское учение только начало приобретать организованные формы.

Мученики Трофим и Евкарпий были сперва римскими воинами императора Диоклетиана, которые жестоко преследовали последователей Иисуса Христа. Однако в конце концов они сами уверовали и приняли мученическую смерть от рук своих бывших собратьев.