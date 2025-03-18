Всесвітній день переробки, Спомин святого Кирила Єрусалимського: що ще відзначають 18 березня

Сьогодні, 18 березня, відзначається Всесвітній день переробки. Він покликаний нагадати людям, що сміття не обов’язково викидати, а можна використати вдруге задля збереження природи. Також у цей день віряни вшановують видатного християнського мислителя IV століття Кирила Єрусалимського. Про це повідомляє УНН.

Всесвітній день переробки

Його було запроваджено у 2018 році з метою підвищення обізнаності не тільки про важливість утилізації, а й про те, наскільки цінними насправді є відходи як ресурс. Ініціатори цього дня хотіли стимулювати уряди та людей розглядати відходи як вторсировину, а не сміття та розвивати переробну промисловість. Вторинна переробка знижує кількість відходів на сміттєзвалищах та сміттєспалювальних заводах, зберігає природні ресурси, економить енергію, створює нові робочі місця.

День "Прости своїх батьків"

День "Прости своїх батьків" — чудова нагода задуматися про минуле та впустити більше тепла у своє життя. Адже примирення — це не лише про іншу людину, але й про вашу свободу бути щасливими.

День найвищої жертви

18 березня проводиться День найвищої жертви. Він присвячених тим, хто віддає своє життя на благо інших. Ці березневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

День незграбних моментів в США

Це не просто день для сміху, а й можливість розглянути, як часто ми потрапляємо в незручні ситуації, і чому це може бути навіть корисно. Хоч мета свята передусім посміятися над тими ситуаціями, які здаються нам соромними, насправді цей день має глибший сенс. Чому ми відчуваємо незручність? Виявляється, що це емоція, яка виникає через порушення соціальних норм або порушення очікувань інших людей щодо нашої поведінки.

Спомини святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія

Святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, вшановують віряни Католицької і Православної Церков. Кирило був видатним мислителем епохи раннього християнства. Хоча сам він нічого не писав, після нього збереглося 27 текстів, записаних тими, хто слухав його проповіді. Також він прославився, як видатний оратор, вправно обстоюючи свої погляди під час дискусій, коли християнське вчення тільки почало набирати організованих форм.

Мученики Трофим і Євкарпій були спершу римськими воїнами імператора Діоклетіана, які жорстоко переслідували послідовників Ісуса Христа. Проте кінець кінцем вони самі увірували і прийняли мученицьку смерть від рук своїх колишніх побратимів.