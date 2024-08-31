Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  100513 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  100546 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  72858 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  65505 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  38948 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  129350 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  131755 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  135728 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  140810 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  138047 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  27280 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  61658 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  61990 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  107036 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  103293 просмотра
Актуальное
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 14:47  •  8780 просмотра

Read in English

Всемирный банк утвердил проект LEARN на $415 млн для поддержки образования в Украине. Проект направлен на улучшение условий обучения и обеспечение безопасности в школах в условиях кризиса.

Всемирный банк утвердил новый проект для Украины на сумму 415 млн долларов США, направленный на повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса. Об этом сообщили в Минфине.

Совет директоров Всемирного банка утвердил новый системный проект для Украины, использующий финансовый инструмент «Программа кредитования с привязкой к результатам (Program-for-results, PforR)» под названием «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN). Проект LEARN предусматривает финансирование в размере 415 млн долларов США.

Целью проекта LEARN является поддержка украинской системы образования путем:- улучшение условий для преподавания и обучения через субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты;- обеспечение учеников, учителей и школьного персонала доступом к безопасным условиям для очного обучения и преподавания.

«Правительство имеет целью улучшить и сделать более безопасным образовательный процесс в условиях военного положения».

Проект LEARN поможет тысячам украинских учеников вернуться к защищенным условиям обучения. Создание таких инициатив является чрезвычайно своевременным и необходимым решением для поддержки, восстановления и развития ключевых секторов экономики и жизнедеятельности страны

- отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Image

Своевременность решений и адаптивность Всемирного банка помогли Правительству с первых дней полномасштабного вторжения обеспечивать граждан надлежащими услугами. Благодаря эффективному диалогу между сторонами, реализуем ряд инициатив, сосредоточенных на реализации реформ, поддержке социальной и образовательной сфер, здравоохранения, сектора агропроизводителей, а также проектов восстановления

- добавила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.

Соглашение по проекту планируют подписать в сентябре 2024 года. До конца 2024 года Украина сможет получить 200 млн долларов США в общий фонд государственного бюджета, при условии достижения предварительно определенных показателей. Министерство финансов Украины назначено ответственным за надзор и координацию проекта PforR LEARN. В то же время, Министерство образования и науки Украины определено профильным учреждением, которое будет отвечать за внедрение, мониторинг и оценку проекта LEARN.

Напомним 

Со 2 сентября все учреждения общего среднего образования Киевской области будут работать по очной и смешанной формам обучения, охватывая 632 школы, лицеи и гимназии и около 235 тысяч учеников. Детские сады области также преимущественно будут работать очно или по смешанной форме, только 12 из 760 заведений останутся на дистанционном обучении из-за отсутствия укрытий. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  61755 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  68661 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  110511 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  106699 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  104610 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  75035 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  73480 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99343 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  91519 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75644 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  38948 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  65505 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  72858 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  100546 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  100513 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  129350 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  131755 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  135728 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  140810 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  138047 просмотра

Война

В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

  •  2405 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  8164 просмотра
Войска рф активизировались в Донецкой области: на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - Генштаб

Войска рф активизировались в Донецкой области: на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - Генштаб

  •  11999 просмотра
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

  •  23218 просмотра
«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

  •  24464 просмотра

политика

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  8164 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  7940 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  10287 просмотра
Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

  •  17025 просмотра
Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов

Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов

  •  20194 просмотра

Война

В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

  •  2405 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  8164 просмотра
Войска рф активизировались в Донецкой области: на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - Генштаб

Войска рф активизировались в Донецкой области: на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - Генштаб

  •  11999 просмотра
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

  •  23218 просмотра
«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

  •  24464 просмотра

политика

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  8164 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  7940 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  10287 просмотра
Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

  •  17025 просмотра
Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов

Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов

  •  20194 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  52040 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  56439 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  80610 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  10287 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  41516 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  43371 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  37182 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

30 августа 2024, 15:42  •  35629 просмотра

Киев

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  16184 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  17785 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  17435 просмотра
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

  •  17768 просмотра
Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

  •  50869 просмотра