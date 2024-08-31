Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк утвердил новый проект для Украины на сумму 415 млн долларов США, направленный на повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса. Об этом сообщили в Минфине.

Совет директоров Всемирного банка утвердил новый системный проект для Украины, использующий финансовый инструмент «Программа кредитования с привязкой к результатам (Program-for-results, PforR)» под названием «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN). Проект LEARN предусматривает финансирование в размере 415 млн долларов США.

Целью проекта LEARN является поддержка украинской системы образования путем:- улучшение условий для преподавания и обучения через субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты;- обеспечение учеников, учителей и школьного персонала доступом к безопасным условиям для очного обучения и преподавания.

«Правительство имеет целью улучшить и сделать более безопасным образовательный процесс в условиях военного положения».

Проект LEARN поможет тысячам украинских учеников вернуться к защищенным условиям обучения. Создание таких инициатив является чрезвычайно своевременным и необходимым решением для поддержки, восстановления и развития ключевых секторов экономики и жизнедеятельности страны - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Своевременность решений и адаптивность Всемирного банка помогли Правительству с первых дней полномасштабного вторжения обеспечивать граждан надлежащими услугами. Благодаря эффективному диалогу между сторонами, реализуем ряд инициатив, сосредоточенных на реализации реформ, поддержке социальной и образовательной сфер, здравоохранения, сектора агропроизводителей, а также проектов восстановления - добавила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.

Соглашение по проекту планируют подписать в сентябре 2024 года. До конца 2024 года Украина сможет получить 200 млн долларов США в общий фонд государственного бюджета, при условии достижения предварительно определенных показателей. Министерство финансов Украины назначено ответственным за надзор и координацию проекта PforR LEARN. В то же время, Министерство образования и науки Украины определено профильным учреждением, которое будет отвечать за внедрение, мониторинг и оценку проекта LEARN.

Напомним

Со 2 сентября все учреждения общего среднего образования Киевской области будут работать по очной и смешанной формам обучения, охватывая 632 школы, лицеи и гимназии и около 235 тысяч учеников. Детские сады области также преимущественно будут работать очно или по смешанной форме, только 12 из 760 заведений останутся на дистанционном обучении из-за отсутствия укрытий.