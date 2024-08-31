Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів - Мінфін

ukenru
06:19 • 31904 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 81844 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 135724 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 184174 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 141498 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126997 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123313 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159980 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76629 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84810 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 71824 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 64900 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 63068 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 63441 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 59339 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 37683 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 184205 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159991 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 194138 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 528245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 510 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 5725 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 16151 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 41030 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39954 перегляди
Актуальне
Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів - Мінфін

Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів - Мінфін

Київ • УНН

 • 82205 перегляди

Світовий банк затвердив проект LEARN на $415 млн для підтримки освіти в Україні. Проект спрямований на покращення умов навчання та забезпечення безпеки в школах в умовах кризи.

Світовий банк затвердив новий проект для України на суму 415 млн доларів США, спрямований на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи. Про це повідомили у Мінфіні, передає УНН.

Рада директорів Світового банку затвердила новий системний проект для України, що використовує фінансовий інструмент "Програма кредитування з прив’язкою до результатів (Program-for-results, PforR)" під назвою "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Проект LEARN передбачає фінансування в розмірі 415 млн доларів США.

Метою проекту LEARN є підтримка української системи освіти шляхом:- покращення умов для викладання та навчання через субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів;- забезпечення учнів, вчителів та шкільного персоналу доступом до безпечних умов для очного навчання і викладання.

"Уряд має на меті покращити та зробити більш безпечним освітній процес в умовах воєнного стану".

Проект LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни

– зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Image

Своєчасність рішень та адаптивність Світового банку допомогли Уряду з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечувати громадян належними послугами. Завдяки ефективному діалогу між сторонами, реалізуємо низку ініціатив, зосереджених на реалізації реформ, підтримці соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, сектору агровиробників, а також проектів відновлення

– додала заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.

Угоду за проектом планують підписати у вересні 2024 року. До кінця 2024 року Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету, за умови досягнення попередньо визначених показників. Міністерство фінансів України призначено відповідальним за нагляд та координацію проекту PforR LEARN. Водночас, Міністерство освіти і науки України визначено профільною установою, яка буде відповідати за впровадження, моніторинг та оцінку проекту LEARN.

Нагадаємо 

З 2 вересня всі заклади загальної середньої освіти Київщини працюватимуть за очною та змішаною формами навчання, охоплюючи 632 школи, ліцеї та гімназії та близько 235 тисяч учнів. Дитячі садки області також переважно працюватимуть очно або за змішаною формою, лише 12 із 760 закладів залишаться на дистанційному навчанні через відсутність укриттів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54