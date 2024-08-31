Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів - Мінфін

Світовий банк затвердив новий проект для України на суму 415 млн доларів США, спрямований на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи. Про це повідомили у Мінфіні, передає УНН.

Рада директорів Світового банку затвердила новий системний проект для України, що використовує фінансовий інструмент "Програма кредитування з прив’язкою до результатів (Program-for-results, PforR)" під назвою "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Проект LEARN передбачає фінансування в розмірі 415 млн доларів США.

Метою проекту LEARN є підтримка української системи освіти шляхом:- покращення умов для викладання та навчання через субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів;- забезпечення учнів, вчителів та шкільного персоналу доступом до безпечних умов для очного навчання і викладання.

"Уряд має на меті покращити та зробити більш безпечним освітній процес в умовах воєнного стану".

Проект LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Своєчасність рішень та адаптивність Світового банку допомогли Уряду з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечувати громадян належними послугами. Завдяки ефективному діалогу між сторонами, реалізуємо низку ініціатив, зосереджених на реалізації реформ, підтримці соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, сектору агровиробників, а також проектів відновлення – додала заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.

Угоду за проектом планують підписати у вересні 2024 року. До кінця 2024 року Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету, за умови досягнення попередньо визначених показників. Міністерство фінансів України призначено відповідальним за нагляд та координацію проекту PforR LEARN. Водночас, Міністерство освіти і науки України визначено профільною установою, яка буде відповідати за впровадження, моніторинг та оцінку проекту LEARN.

Нагадаємо

З 2 вересня всі заклади загальної середньої освіти Київщини працюватимуть за очною та змішаною формами навчання, охоплюючи 632 школи, ліцеї та гімназії та близько 235 тисяч учнів. Дитячі садки області також переважно працюватимуть очно або за змішаною формою, лише 12 із 760 закладів залишаться на дистанційному навчанні через відсутність укриттів.