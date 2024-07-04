Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

Завтра в Украине графики отключений будут применяться в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"5 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

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По данным компании, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях могут применяться светло-серая зона отключений.

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