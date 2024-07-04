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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 14:11  •  8888 просмотра

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Завтра в Украине будут применяться графики аварийных отключений электроэнергии в течение всего дня в соответствии с инструкциями "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

Завтра в Украине графики отключений будут применяться в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"5 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно3 июля 2024, 14:34 • 30762 просмотра

По данным компании, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях могут применяться светло-серая зона отключений.

Должны привыкнуть, потому что они будут с нами в течение года: гендиректор YASNO о графиках отключений18 июня 2024, 13:29 • 15768 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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