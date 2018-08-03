Все больше дешевой водки везут в Украину - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине растет спрос на дешевую водочную продукцию. Об этом в комментарии УНН рассказала менеджер Комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками ЕБА Кристина Линиченко.
"Спрос на более дешевую продукцию рождает дешевое предложение, поэтому мы наблюдаем появление новых напитков, стоимость которых более доступно для потребителя", - подчеркнула Линиченко.
При этом она уточнила, что объем импорта водочной продукции Украиной постоянно меняется. Дело в том, что этот показатель зависит от колебаний валютного рынка и условий ведения бизнеса, пояснила Линиченко.
"Также необходимо учитывать, что импортная продукция представлена в разном ценовом сегменте", - добавила она.
Напомним, по прогнозам экспертов, осенью в Украине ощутимо подорожает алкоголь.
Отметим, что украинцы стали больше покупать алкоголя именно отечественного производства. Первая причина - это доступность, а вторая - качество. По этому параметру, качественный брендовый алкоголь украинского происхождения не уступает иностранным аналогам, уверяют специалисты.
"Брендовая украинская водка соответствует всем мировым стандартам", - отметил, в частности, директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.
Добавим, что украинская водка Medoff течение 2017 года получила 16 наград различных международных дегустационных конкурсов.