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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31004 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95035 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121437 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167801 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152856 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140690 просмотра

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Все больше дешевой водки везут в Украину - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине растет спрос на дешевую водочную продукцию. Об этом в комментарии УНН рассказала менеджер Комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками ЕБА Кристина Линиченко.

"Спрос на более дешевую продукцию рождает дешевое предложение, поэтому мы наблюдаем появление новых напитков, стоимость которых более доступно для потребителя", - подчеркнула Линиченко.

При этом она уточнила, что объем импорта водочной продукции Украиной постоянно меняется. Дело в том, что этот показатель зависит от колебаний валютного рынка и условий ведения бизнеса, пояснила Линиченко.

"Также необходимо учитывать, что импортная продукция представлена ​​в разном ценовом сегменте", - добавила она.

Напомним, по прогнозам экспертов, осенью в Украине ощутимо подорожает алкоголь.

Отметим, что украинцы стали больше покупать алкоголя именно отечественного производства. Первая причина - это доступность, а вторая - качество. По этому параметру, качественный брендовый алкоголь украинского происхождения не уступает иностранным аналогам, уверяют специалисты.

"Брендовая украинская водка соответствует всем мировым стандартам", - отметил, в частности, директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

Добавим, что украинская водка Medoff течение 2017 года получила 16 наград различных международных дегустационных конкурсов.

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