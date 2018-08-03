Все більше дешевої горілки везуть в Україну - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні зростає попит на дешеву горілчану продукцію. Про це у коментарі УНН розповіла менеджер Комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями ЄБА Крістіна Лініченко.
"Попит на більш дешеву продукцію народжує дешевшу пропозицію, а тому ми спостерігаємо появу нових напоїв, вартість яких є більш доступною для споживача", - підкреслила Лініченко.
При цьому вона уточнила, що обсяг імпорту горілчаної продукції Україною постійно змінюється. Річ у тім, що цей показник залежить від коливань валютного ринку та умов ведення бізнесу, пояснила Лініченко.
"Також необхідно враховувати, що імпортна продукція представлена в різному ціновому сегменті", - додала вона.
Нагадаємо, за пронозами експертів, восени в Україні відчутно подорожчає алкоголь.
Зауважимо, що українці почали більше купувати алкоголю саме вітчизняного виробництва. Перша причина — це доступність, а друга — якість. За цим параметром, якісний брендовий алкоголь українського походження не поступається іноземним аналогам, переконують фахівці.
“Брендова українська горілка відповідає усім світовим стандартам”, — зауважив, зокрема, директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.
Додамо, що українська горілка Medoff протягом 2017 року отримала 16 нагород різних міжнародних дегустаційних конкурсів.