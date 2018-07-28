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Спасли 86 человек и извлекли 36 авто: последняя информация из подтопленных курортов Запорожья

Спасли 86 человек и извлекли 36 авто: последняя информация из подтопленных курортов Запорожья

Киев  •  УНН

 • 39138 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Запорожской области спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и вывезли 86 человек. Речь идет о курортах на побережье Азовского моря, которые подтопило во время шторма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в 11:20 в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоины и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке.

"Прибыв на место, спасатели установили, что нуждались в помощи более десятка автомобилей. Бойцы ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления на твердое покрытие 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в настоящее время на косе Обиточная из-за резкой смены направления ветра (северо-восточного и восточного), начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги.

"Сотрудники "Бердянское лесное хозяйство в Приморском районе" на тракторе МТЗ и УАЗе вытащили 25 автомобилей и вывези 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Всего совместными силами удалось спасти 86 человек, из них 9 детей, и вытянуть 36 автомобилей", - сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, ситуация контролируемая, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности к действиям по назначению.

Как сообщал УНН, в Запорожье шторм размыл косу и отрезал отдыхающих от материка.

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