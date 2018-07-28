Врятували 86 осіб і витягли 36 авто: остання інформація із підтоплених курортів Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Запорізькій області рятувальники витягнули з розмитих доріг 36 автомобілів та вивезли 86 людей. Йдеться про курорти на узбережжі Азовського моря, які підтопило під час шторму, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, об 11:20 в районі бази відпочинку “Автотурист” люди намагалися виїхати, але через промоїни та підняття рівня води автомобілі застрягли у піску.
“Прибувши на місце, рятувальники встановили, що потребували допомоги більше десятка автомобілів. Бійці ДСНС за допомогою тросів і спецавтомобіля витягнули із району підтоплення до твердого покриття 11 легкових автомобілів та вивезли 46 людей, з них 9 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, у цей час на косі Обіточна через різку зміну напрямку вітру (північно-східного та східного), розпочався шторм й коливання рівня води, що призвело до розмиву дороги.
“Співробітники „Бердянське лісове господарство в Приморському районі“ на тракторі МТЗ та УАЗі витягнули 25 автомобілів та вивези 40 людей. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всього спільними силами вдалося врятувати 86 людей, з них 9 дітей, та витягнути 36 автівок”, — повідомили рятувальники.
За даними ДСНС, ситуація контрольована, проводиться постійний моніторинг, підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області знаходяться у бойовій готовності до дій за призначенням.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі шторм розмив косу і відрізав відпочивальників від материка.