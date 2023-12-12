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Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 06:50  •  17593 просмотра

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Российские войска обстреляли Очаков в Украине, повредив здания и линии электропередач, но обошлось без жертв. Противовоздушная оборона также сбила вражеский беспилотник над Николаевской областью.

Армия рф в ночь на 12 декабря из артиллерии обстреляла Очаков и побережье Куцурубской общины Николаевской области. Предварительно без пострадавших, повреждены линии электросети. Также за прошедшие сутки в небе над Николаевщиной силы ПВО сбили вражеский "шахед". Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН

Вчера, 11 декабря, в 09:05 и сегодня ночью, 12 декабря,  в 3:31, 4:01, 4:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома, линии электросети и коммуникаций. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется

- написал Ким в Telegram.

Детали 

Также вчера в 9:01 и сегодня ночью в 03:27 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по побережью Куцурубской громады, в направлении Солончаков. Пострадавших нет, указал Ким. 

Кроме того, в течение 11 декабря на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожий обстріл пошкодив лінії електропередач у Миколаївській області, жертв немає
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Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет

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