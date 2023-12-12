Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет

Армия рф в ночь на 12 декабря из артиллерии обстреляла Очаков и побережье Куцурубской общины Николаевской области. Предварительно без пострадавших, повреждены линии электросети. Также за прошедшие сутки в небе над Николаевщиной силы ПВО сбили вражеский "шахед". Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 11 декабря, в 09:05 и сегодня ночью, 12 декабря, в 3:31, 4:01, 4:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома, линии электросети и коммуникаций. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется - написал Ким в Telegram.

Детали

Также вчера в 9:01 и сегодня ночью в 03:27 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по побережью Куцурубской громады, в направлении Солончаков. Пострадавших нет, указал Ким.

Кроме того, в течение 11 декабря на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

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