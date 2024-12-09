Вражеский дрон попал в грузовик с гуманитарной помощью в Запорожской области

россияне нанесли удар по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые населенные пункты, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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в Запорожской области враг продолжает обстрелы. Сейчас удары нанесли по волонтерам, которые привезли гуманитарную помощь в населенные пункты области.

В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали.