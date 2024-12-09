Вражеский дрон попал в грузовик с гуманитарной помощью в Запорожской области
Киев • УНН
В Орехове вражеский беспилотник попал в грузовик благотворительной организации с гуманитарной помощью. Волонтеры, которые доставляли помощь в прифронтовые населенные пункты, не пострадали.
россияне нанесли удар по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые населенные пункты, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
детали
в Запорожской области враг продолжает обстрелы. Сейчас удары нанесли по волонтерам, которые привезли гуманитарную помощь в населенные пункты области.
В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали.
Напомним
в результате российского авиаудара по Запорожью погибли 10 человек, среди которых двое детей. 26 человек получили ранения, идентификация жертв продолжается.