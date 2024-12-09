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Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
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Вражеский дрон попал в грузовик с гуманитарной помощью в Запорожской области

Вражеский дрон попал в грузовик с гуманитарной помощью в Запорожской области

Киев  •  УНН

 • 508 просмотра

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В Орехове вражеский беспилотник попал в грузовик благотворительной организации с гуманитарной помощью. Волонтеры, которые доставляли помощь в прифронтовые населенные пункты, не пострадали.

россияне нанесли удар по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые населенные пункты, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

детали

в Запорожской области враг продолжает обстрелы. Сейчас удары нанесли по волонтерам, которые привезли гуманитарную помощь в населенные пункты области.

В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали.

- пишет председатель Запорожской НОВА.

Напомним

в результате российского авиаудара по Запорожью погибли 10 человек, среди которых двое детей. 26 человек получили ранения, идентификация жертв продолжается.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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